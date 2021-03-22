تعرف على موعد الحلقة الأولى من برنامج "هزر فزر مع لولي"

أعلنت قناة "سي بي سي"، موعد عرض الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه ليلى أحمد زاهر بعد اعتذار الفنانة هنا الزاهد عن الاستمرار في تقديم البرنامج.





تعرض حلقات برنامج "هزر فزر مع لولي" في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر يومي السبت والأحد من كل أسبوع عبر قناة "سي بي سي".





ونشرت "سي بي سي"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج.





وتستضيف ليلى زاهر في الحلقة فريقين من الفنانين، يتكون الفريق الأول من والدها الفنان أحمد زاهر وهيدي كرم وأحمد صفوت، أما الفريق الثاني فيتكون من أحمد السعدني وإيناس كامل وإنجي علي.