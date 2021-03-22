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أخبار العالم

في اليوم العالمي للمياه .. مصر في عام 2050 ستكون في مرحلة الندرة المائية

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:47 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يحتفل العالم كل عام في يوم ٢٢ مارس باليوم الدولي المياة ، واكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق ان الكونغو الديمقراطية ثالث اكثر دولة في العالم متوقع يحدث فيها زيادة سكانية من 2018 الي 2050 بحوالي  131.6 مليون نسمة طبقا لمكتب المرجع السكاني  Reference Bureau
 
إثيوبيا خامس اكثر دولة في العالم متوقع يحدث فيها زيادة سكانية من 2018 الي 2050 مليون بحوالي 83,4 مليون نسمة 

في 2050 :  الكونغو الديمقراطية و إثيوبيا حيبقوا من العشرة الكبار في عدد سكان العالم 

واشار الي ان الكونغو ستحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الثامنة عالميا في عدد السكان 216 مليون نسمة 

و ستحتل اثيوبيا المرتبة العاشرة عالميا في عدد السكان 191 مليون نسمة 

 
الكونغو الديمقراطية و اثيوبيا من دول حوض النيل ، معني كده ان علي 2050 حيسعوا لزيادة حصتهم من المياه علشان يقدروا يوفروا احتياجات العدد الكبير ده من السكان

 في مصر : 

 في عام 2021 : نصيب الفرد حاليًا أقل من 600 مترا مكعب سنويًا ( مع العلم ان حد الفقر المائى يقدر بأقل من 1000 متر مكعب من المياه سنويًا للفرد ) 

وتابع عمرو من المتوقع في عام 2050 :  ان يكون نصيب الفرد من المياه اقل من 400 متر مكعب للفرد سنويا ( يقدر حد الندرة المائية بـ 500 متر مكعب للفرد سنويًا ) 

 معني ذلك ان مصر   في مرحلة الفقر المائي و من 2050 سنكون في مرحلة الندرة المائية
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