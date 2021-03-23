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مرأة

بالجنزاري.. المطربة وعد السعودية تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:30 ص
المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية
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آية التيجي
حرصت الفنانة الخليجية وعد صورة جديدة  نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت وعد بإطلالة ساحرة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

وتأنقت وعد وهي ترتدي توب حرير باللون الأخضر الجنزاري وعليه جاكيت بنفس اللون بأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال باللون الأبيض ، مع حزاء باللون الفضي اللامع، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة  مميزة وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها لتتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ووضعت وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون البني، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.

وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت اساور باللون الفضي، وقلادة باللون الجنزاري وساعة يد باللون الأبيض، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

واليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..
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