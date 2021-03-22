آداب حلوان : حضور طلاب انتساب يوم واحد فقط في الكلية .. اعرف أيام الحضور

انطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 فى مختلف كليات جامعة حلوان المختلفة يوم السبت 20 مارس وذلك بنظام الاون لاين حتى انتهاء كافة الكليات من امتحانات الفصل الدراسى الاول .





وأعلنت إدارة شئون طلاب كلية الاداب بجامعة حلوان عن أن طلاب الانتساب فى أقسام (اللغة العربية- التاريخ- الجغرافيا- الفلسفة- الإجتماع- علم نفس) سوف يقتصر حضورهم فى الكلية على يوم واحد فقط وهو يوم السبت وذلك على حسب جدول تم إعداده.





وأضاف فى بيان لها شئون الطلاب إلى ضرورة الالتزام والحضور إلى الكلية فى المواعيد التى حددتها الكلية فقط حيث يكون حضور الطلاب حسب الجدول المعلن لهم.





واشار البيان الى انه سيتم متابعة الدراسة عبر المنصات الالكترونية للكلية و على الطلاب سرعة تسجيل دخولهم لهذه المنصات ، بالاضافة الى انه سيتم بعد ذالك متابعة الدراسة بنظام التعليم الهجين حيث سيكون نظام المحاضرات للطلاب يومين بالجامعة و يوم بنظام الاون لاين .



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ويأتى هذا فى إطار خطة الكلية والجامعة التقليل من الكثافات الطلابية داخل الحرم الجامعة والكلية وذلك الحدد من انتشار فيروس كورونا، كما شددت الكلية على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداء الكمامة وعدم خلعها والبعد عن التجمعات .



وكان قد قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان أن كليات جامعة حلوان قد قامت بنشر الجداول الدراسة الترم الدراسي الثانى حيث سوف تكون الدراسة بالترم الثانى بنظام الجمع بين الحضور داخل الجامعة و التعليم عن بعد وقد تم إعداد ونشر جداول الحضور داخل الكلية وجداول المحاضرات الاون لاين لجميع طلاب كليات جامعة حلوان .