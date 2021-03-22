"محاكمة إبليس" و"وحشاني الدنيا" في مسابقات المسرح لطلاب الأمل للصم

تشارك مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في مسابقات المسرح للتربية الخاصة على مستوى الجمهورية حيث يشارك الطلاب بمسرحية محاكمة إبليس واستعراض وحشاني الدنيا في بلدي، تحت رعاية الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وبحضور الدكتور محمد عبدالله وكيل المديرية.









شارك فى العرض طلاب مدارس التربية الخاصة بالفيوم (مدرسة الأمل للصم بنين ومدرسة الأمل للصم بنات) ، طالبات مدرسة الأمل للصم بنات (أية احمد - رحمه جمال - منه الله محمد عطيه - روفيدا حماده - شهد محمد عطيه - شهد محمد - منار ابراهيم - منار سعيد - شيماء عادل) وطلاب مدرسة الأمل للصم بنين (خالد عبد الهادي - أحمد علي عثمان - عبدالله منصور حميده - عبد الغني شعبان - حمدي مؤمن حمدي - محمود محمد محمود - كريم محسن سيد - محمد قرني عبدالله - ابراهيم اسامة - يوسف ممدوح زيدان - كريم أحمد معوض - محمد حمادة).





جدير بالذكر حضر فعاليات العرض، هشام ابوعوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومسئولى التربية الخاصة والمسرح والمشاركة المجتمعية ومشرفي الطلاب بمدرستى الأمل للصم بنين وبنات والعلاقات العامة بالمديرية.





وأشاد الحضور بالمستوى المتميز المسرحي للطلاب وقاموا بتحفيزهم للحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية.



