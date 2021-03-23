وزيرة البيئة تتفقد منظومة النظافة بالإسماعيلية ..اليوم

يستقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الزيارة التي تجريها الوزيرة للمحافظة.





ومن المقرر ان تستعرض الوزيرة منظومة النظافة وتطوراتها بمحافظة الإسماعيلية.





وشهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مارس الماضي، مراسم توقيع ملحق للعقد الموقع بين كل من محافظتى بورسعيد والإسماعيلية مع شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات لتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بجميع المحافظات، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.





وقع على ملحق العقد كل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظتين والشركة.





ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى، أن هذا الملحق الخاص بالعقد يأتى تفعيلًا للبرنامج الثانى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن.





وأضاف "شعراوى " أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكافة المحافظات وعدم تراكم كميات القمامة في المصانع أو خارجها، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص المتخصص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.





لافتا إلى ان هذا ما تقوم به وزارة التنمية مع شركائها من الوزارات في تطوير البنية التحية لمنظومة إدارة المخلفات وضمان التشغيل السليم لها.

وأضاف المحافظ بأنه يجري تطبيق منظومة آمنة ومحكمة للتخلص من النفايات باستخدام معدات على درجة كبيرة من الكفاءة ومنع تواجد الحرائق أو حدوث أى ضرر صحى للمواطنين، مؤكدا حرصه على الاهتمام بملف التخلص من المخلفات بما يحقق الشكل الجمالى للمحافظة.





وأوضح المحافظ بان استثمارات المصنع تصل إلى 65 مليون جنيه، ويضم خطي إنتاج أحدهما للمخلفات الصلبة والثاني للمخلفات العضوية، مؤكدا ان تشغيل المصنع انهي مشكلة النظافة بالمحافظة، بصورة كبيرة حيث يستوعب يوميا 500 طن من المخلفات الصلبة والعضوية، كما إن الغرض من إنشاء المصنع هو توفير بيئة صحية مناسبة ومنع حرق المخلفات نهائيا، مشيرا إلى أن هناك خط لإنتاج الوقود البديل من المخلفات.





ومن جانبه صرح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والشركة مكونة من مشرف المصنع المعين أو ما ينوب عنه ومدير المصنع وعضو مالي لمراجعة واعتماد كمية المخلفات اليومية التي تم توريدها للمصنع طبقا لبوالص الميزان وتسليم صورة منها.





و أضاف المحافظ أن البروتوكول ينص على ألزام الشركة باستقبال كافة المخلفات وتوجيه ما يتبقى منها بعد المعالجة إلى المقلب المحكوم المجاور للمصنع، كما تلتزم الشركة بكمر وتغطية المخلفات بالرمال أو الأتربة وذلك لإحكام السيطرة على الاشتعال الذاتي وتلوث الهواء مما يقلل من التأثيرات الضارة من المخلفات على البيئة.





كما أكد المحافظ على تذليل كافة عقبات المرحلة الأولى من تطوير المنظومة والتخلص الآمن من القمامة.





و أوصى محافظ الإسماعيلية جميع الوحدات المحلية بإرسال مخلفات القمامة إلى المصنع ولا يتم التفريغ بأي من الأماكن العشوائية وذلك للاستفادة القصوى من المخلفات وإعادة تدويرها والحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى منظومة النظافة العامة واستعادة المظهر الجمالي للمحافظة.



