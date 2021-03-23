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سيد الباروكي: أسعى لدخول موسوعة جينيس في عبور مانش للزعانف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:26 ص
سباحة
سباحة
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عادل نصار
كشف السباح العالمي المصري سيد الباروكي تفاصيل استعداداته لعبور المانش بالزعانف.

وقال الباروكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء اليوم الاثنين، إنه يستعد بقوة لعبور المانش بالزعانف وهذا الأمر ليس سهلا على الإطلاق ويتطلب استعدادات على مستوى عال.

وتابع السباح العالمي المصري، أن في شهر 6 المقبل وحتى منتصف شهر 7 ستكون فعاليات، وتكون عبور البحر من إنجلترا لفرنسا، لافتا إلى أنه عمت 16 كيلو ونصف في ساعة ونصف ورجعت نفس المسافة في وقت خمس ساعات ونصف نظرا لصعوبة العودة في نهر النيل.

وأكد السباح العالمي المصري، أنني أسعى لدخول موسوعة جينيس في عبور مانش للزعانف، مشيرة إلى انه أسعى أن أشرف بلدي مصر.

وتابع أن بهذا الانجاز سيكون لي لقب أول سباح في العالم يعوم فوق العشرين كيلو.
 

 



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