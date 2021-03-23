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محافظات

عاصفة ترابية شديدة تضرب مطروح .. شاهد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:09 ص
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
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ايمن محمود
ضربت محافظة مطروح عاصفة ترابية شديدة  مع استمرار حالة من الطقس السيئ بسبب نشاط للرياح الشمالية الغربية المحملة بالأتربة و ارتفاع درجات الحرارة.




وخلت الشوارع  من المواطنين بسبب تصاعد الاتربة والتى غطت سماء المحافظة ما ادى الى تفضيل المواطنين البقاء فى المنازل .


ومن المتوقع غدا استمرار  نشاط للرياح على شمال غرب البلاد  والتى تصل حتى غرب الاسكندرية والظهير الصحراروى لمحافظة مطروح  وصولا الى محافظة البحيرة  مع اثارة للرمال والأتربة على هذه المناطق.


ويحدث نشاط للرياح على شمال غرب البلاد  وتصل  سرعة الهبات الى 90 كم فى الساعة مع اثارة للرمال والأتربة هناك.

 
وهناك فرص لتساقط امطار خفيفة الى متوسطة جنوب وشرق مطروح  وحتى سيدى عبدالرحمن  قد تطول أجزاء من الاسكندرية. 


من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على  غرب البلاد وحتى الإسكندرية  يتقدم  تدريجيا الى البحيرة والدلتا والقاهرة حتى ظهر الغد ومن بعد ظهر الغد يتعمق الانخفاض تدريجيا الى شرق الدلتا وشمال الصعيد .


 ومع حلول ساعات الليل تتعمق الرياح الشمالية الغربية الى أغلب الأنحاء معلنة انكسار الموجة شديدة الحرارة .

عاصفة ترابية شديدة تضرب مطروح .. شاهد
عاصفة ترابية شديدة تضرب مطروح .. شاهد
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