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توك شو

بعد تكريمها.. سيدة التروسيكل: أحلامي تحققت بكلمة من الرئيس السيسي.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:49 ص
السيدة ناهد جمال
السيدة ناهد جمال سيدة التروسيكل
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محمود محسن
قالت ناهد جمال المعروفة بـ" سيدة التروسيكل" والتي كرمها الرئيس السيسي: إنني تلقيت مكالمة اليوم من محافظ الجيزة، وأكد لى أن الكشك سيتم ملؤه بالبضائع، مؤكدة: "المحل هيريحني عن التروسيكل؛ لأنني سأكون موجودة وسط بناتي".

وأضافت جمال خلال لقاء لها لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي  أنه تم توفير شقة لي بعد أن كنت أسكن في أوضة فقط، مشيرة إلى أن الشقة ستكون بعقد 20 سنة بإيجار 100 جنيه فى الشهر وستكون مفروشة.

وتابعت سيدة التروسيكل : "كنت بدفع في الأوضة 500 جنيه" مؤكدة  أن المحافظ قالى "لو معكيش الـ 200 جنيه ايجار الشقة والكشك؛ ماتدفعيش".

واستطردت جمال "حلمي إني أستر بناتى، وإنهم مايحتاجوش لحد، وفرحانة بجد، وأحلامى تحققت بكلمة من الرئيس".
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