أبو ريدة يفجر مفاجأة حول تعيين اللجنة الثلاثية

فجر هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعضو المكتب التنفيذي “كاف”، مفاجأة حول اختياره أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا، برئاسة أحمد مجاهد.





وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية، حول اختياره أعضاء اللجنة الثلاثية: “خرج بعض الأفراد ليؤكدوا أنني وراء اختيار أفراد اللجنة الخماسية، وخرج نفس الأشخاص ليؤكدوا أنني وراء اختيار اللجنة الثلاثية التي تدير الجبلاية حاليًا برئاسة أحمد مجاهد”.





وأضاف: “الاتحاد الدولي طالب بتعيين لجنة أجنبية لإدارة اتحاد الكرة، عقب قرار الاستغناء عن اللجنة الخماسية، لكنني رفضت هذا الأمر ليتم الاستعانة باللجنة الثلاثية”.



