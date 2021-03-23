العروض تنهال جوبا الغنام المحترف في إيطاليا





وانهالت العروض من عدة أندية في الدورى المصري الممتاز للحصول علي خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة بجانب عروض من الخليج وعروض من الدورى التونسي .





وكان الغنام لاعبا في ناشئي غزل المحلة وانضم لمنتخب مصر مواليد 99_ 2000 وتلقى الكثير من العروض من أندية الزمالك والمصري والإسماعيلي للانتقال، إلا أن نادي الغزل رفض خروجه، ولعب في الفريق الأول .

ووصفت الصحافة الإيطالية، الغنام، بأنه خليفة محمد صلاح؛ لسرعته، ويلعب في نفس مركزه، وبنفس قصة شعره.





ويعد "جوبا" أحد أبرز اللاعبين في فريقه ، حيث شارك في 12 مباراة ، وسجل 4 أهداف ، وصنع 6 أهداف لزملائه، ويحتل فريقه المركز الأول في جدول ترتيب serie D girone H .

جدَّدَ المحترف المصري إسماعيل الغنام، الشهير بـ"جوبا"، لاعب فريق أنكونيتانا الإيطالي- أحد أندية القسم الثالث- عقده، حتي نهاية الموسم الجاري .