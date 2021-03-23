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رياضة

العروض تنهال جوبا الغنام المحترف في إيطاليا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:03 ص
اسماعيل الغنام الشهير
اسماعيل الغنام الشهير بـ"جوبا"
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عبدالله هشام
جدَّدَ المحترف المصري إسماعيل الغنام، الشهير بـ"جوبا"، لاعب فريق أنكونيتانا الإيطالي- أحد أندية القسم الثالث- عقده، حتي نهاية الموسم الجاري . 

وانهالت العروض من عدة أندية في الدورى المصري الممتاز للحصول علي خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة بجانب عروض من الخليج وعروض من الدورى التونسي . 

وكان الغنام لاعبا  في ناشئي غزل المحلة وانضم لمنتخب مصر مواليد 99_ 2000 وتلقى الكثير من العروض من أندية الزمالك والمصري والإسماعيلي للانتقال، إلا أن نادي الغزل رفض خروجه، ولعب في الفريق الأول .

ووصفت الصحافة الإيطالية، الغنام، بأنه خليفة محمد صلاح؛ لسرعته، ويلعب في نفس مركزه، وبنفس قصة شعره.

ويعد "جوبا" أحد أبرز اللاعبين في فريقه، حيث شارك في 12 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف لزملائه، ويحتل فريقه المركز الأول في جدول ترتيب serie D girone H .
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