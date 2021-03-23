في عيدهن.. جامعة حلوان تحتفي بالأمهات العاملات بها

نظمت جامعة حلوان احتفالية بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصرية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





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وأقيمت الفعالية بالقاعة الكبرى لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الكليات وإدارت الجامعة.





وهنأ الدكتور ماجد نجم الأمهات بعيد الأم ويوم المرأة المصرية، مثمنًا جهود الأم المصرية وتضحياتها من أجل تنشئة أجيال سوية وصالحة تسهم في تنمية المجتمع وتغرس فيه الخير والرحمة والأخلاق الحميدة.





ووجّه الشكر لسيدات جامعة حلوان بدءًا من نائب رئيس الجامعة والعميدات والوكيلات والموظفات إلى العاملات اللائي وصفهن بالمكافحات موجهًا لهن أصدق التهاني و أطيب الأمنيات تقديرًا لدورهن الفاعل في المجتمع.





وفي كلمته أوضح سيادته أن الأم عماد الأسرة والمجتمع وهى مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق. وأردف قائلًا إن الأم المصرية يُضرب بها المثل محليًا وإقليميًا، و قد برز دورها منذ فجر التاريخ في الحضارة المصرية القديمة فشغلت أرفع المناصب حتى وصلت لسدة الحكم فكانت المستشارة و الكاهنة و الوزيرة و الملكة، و إلى الآن فإن الأم المصرية تبذل كل غال ونفيس لرعاية و تربية أبنائها و إعانة زوجها أمام شدائد الحياة وفي الوقت ذاته تجدها حاضرة بقوة فى كل محفل محلى أو عالمي مجاهدة ومكافحة، تشارك في العمل و تتحمل المسئولية.









وأكد رئيس جامعة حلوان أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم، والذي حرص على تمكين المرأة وجعلها شريكا أساسيا فاعلا في العمل السياسى و الاجتماعى و هو ما ظهر جليا في تقلدها العديد من المناصب حيث أصبحت النساء وزيرات ومحافظات وسفيرات وقاضيات وعضوات بمجلس النواب والشيوخ.









وأثنى الأستاذ الدكتور ماجد نجم على دور المرأة في جامعة حلوان و هو ما برهن عليه تمثيلها للجامعة فى العديد من المناصب المهمة في الدولة بمجلسى النواب و الشيوخ وبالوزارات والمجلس القومي للمرأة وغيرها





مضيفًا أن للمرأة دورها المميز في خلق مناخ الترابط الأسري وتربية أجيال تقود قاطرة البناء والتعمير والتنمية فى وطننا الغالى. وفي ختام كلمته وجه سيادته تحية إجلال وتقدير لكل أم مصرية ولكل أم بجامعة حلوان، لما بذلته وما تبذله من جهد.





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قدمت الأستاذة الدكتورة أماني فاخر ممثلة المجلس القومى للمرأة ووكيل كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لرئيس جامعة حلوان على دعمه للمرأة العاملة، مضيفة أن المرأة المصرية حققت مكانتها وأدت دورها بقوة واستحقاق ، وقد قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمها وجعلها شريكا أساسيا في التنمية المستدامة، كما أعلن عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة حتى تحول كل يوم إلى يوم للمرأة فهي تعيش عصرها الذهبي، كما قدمت التحية لكل رجل يقدر قيمة ومكانة المرأة.





تضمن الحفل فقرات غنائية وعزفا لمقطوعات موسيقية لفريق كلية التربية الموسيقية بقيادة الأستاذ الدكتور سماح إسماعيل، وقد قدم الفريق أداءً رائعا لأغنيات هى ( اسمع قلبي، المدن، زيديني عشقًا، أمي ثم أمي، ست الحبايب، أغار من قلبي، التوبة).









في ختام الحفل تم تكريم الأمهات ومنحهن الهدايا التذكارية .





والجدير بالذكر أنه من بين الحضور لفعاليات الاحتفالية الأستاذة الدكتورة ميرفت سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وعميد كليةالتربية الرياضية بنات السابق، والأستاذة الدكتورة عصمت أباظة عضو المجلس القومي للمرأة وعميد كلبة التربية الفنية الأسبق كما حضر الاحتفالية عدد من عمداء الكلبات ووكلائها وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدون وعدد من مديرات الإدارات والعاملات بالجامعة.









وقد قدم رئيس الجامعة الشكر للأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية لدعمه للحفل بفرق الكلية الموسيقية التى أضفت مناخًا جميلًا من البهجة والفرحة وأدخلت السرور إلى قلوب كل الحاضرين. .



