بكاء هستيري من معجبة لحظة رؤية محمد رمضان .. والنجم يقبّلها.. فيديو

وظهر في مقطع الفيديو معجبة تبكي بشكل هستيري عند رؤيتها الفنان محمد رمضان خلال تصوير مسلسل موسى ، وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا : " اسكندرية دلوقتي أثناء تصوير مسلسل #رمضان٢٠٢١ #موسى #ثقة_في_الله_نجاح ".

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.







