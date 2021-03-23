مع دخول الصيف .. طرق تغلب المراهقين على زيادة الوزن

يتعرض الكثير من المراهقين لاكتساب زيادة الوزن، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك كشف موقع Kidshealth، عن 5 طرق لتغلب المراهقين على زيادة الوزن.

فيما يلي طرق التغلب على زيادة الوزن في الصيف:

توقف عن العادات السيئة وهى تناول الطعام للتسلية سواء امام الكمبيوتر أو التلفزيون، خلال استهداف هدف محدد ، مثل التطوع أو إتقان مهارة جديدة أو العمل في وظيفة. فقط تأكد من التخطيط لبعض الوقت الضائع حتى تتمكن من الاسترخاء قليلًا



التزم بجدول زمني. مع خروج المدرسة ، نفقد روتيننا اليومي. إذا لم يكن لديك عمل أو نشاط محدد للاستيقاظ من أجله ، فمن السهل أن تنام متأخرًا وتشاهد الكثير من التلفاز وتناول وجبة خفيفة أكثر من المعتاد.





تأكد من أن أيام الصيف لديك لها بعض التنظيم مثل الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم وتناول وجبات الطعام في أوقات محددة. خطط لأنشطة لأوقات محددة ، مثل ممارسة الرياضة قبل الإفطار ، على سبيل المثال. إذا كان لديك متسع من الوقت ، فاعرض تناول العشاء بضع ليالٍ في الأسبوع حتى تتمكن عائلتك من الاستمتاع بوجبة جلوس معًا.



ابقى مشغولا. عندما نشعر بالملل ، من السهل الوقوع في فخ عدم القيام بأي شيء ثم الشعور بانخفاض الطاقة. بالإضافة إلى مساعدتك في تجنب جرة ملفات تعريف الارتباط ، فإن ملء أيامك بالأشياء التي يمكنك القيام بها يمكن أن يمنحك شعورًا بالإنجاز. هذا صحيح بشكل خاص إذا فشلت الوظيفة الصيفية التي تحلم بها أو النشاط المخطط له. حدد وقت الشاشة - بما في ذلك التلفزيون والكمبيوتر وألعاب الفيديو - بما لا يزيد عن ساعتين في اليوم (اكتب ذلك في الجدول الزمني الذي وضعته معًا!).



تغلب على الحرارة. لا تدع حرارة الصيف تؤجل خطط التمرين. انقل تمرينك إلى الداخل. إذا لم تكن صالة الألعاب الرياضية مكانك ، جرب البولينج أو حائط التسلق الداخلي. إذا كنت تحب التواجد في الهواء الطلق ، فحاول الانضمام إلى مسبح محلي أو الانتقال إلى لعبة الجري أو كرة القدم المنتظمة إلى الصباح الباكر أو المساء.



فكر في ماذا (وكيف) تأكل. الصيف يعني النزهات وحفلات الشواء - الأنشطة التي تدور حول انتشار غير محدود للطعام. خطى نفسك. لا تفرط في تحميل طبقك تجنب التراجع لثواني وأثلاث.





اختر الأطعمة الموسمية والصحية مثل الفاكهة الطازجة بدلًا من الحلويات عالية السكر والدهون اجعل اللحاق بالعائلة والأصدقاء هو تركيزك وليس الطعام، نصيحة أخرى جيدة لتناول الطعام في الصيف هي الحد من الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم إلى ما لا يزيد عن مرة واحدة في الأسبوع.