ضمن مشروع "سترة".. محافظ الإسكندرية يسلم 59 منزلا بعد تطويرها ورفع كفاءتها بالعامرية

سلم اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المنازل التى تم تطويرها ورفع كفاءتها بقرية فلسطين لقاطنيها ضمن مشروع "سترة" المرحلة الرابعة بمحافظة الإسكندرية ، والذي تقوم بتنفيذه مؤسسة مصر الخير.





ومن المقررتسليم ٥٩ منزل ب ٥ قرى تابعين لحي عامرية ثان وهي: (فلسطين، و العراق، وبغداد، و أبو بكر الصديق، و مصطفى كامل)؛ وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويرهم وإعادة تجديدهم، و بلغت متوسط تكلفة تطوير المنزل الواحد ضمن مشروع "سترة" ٧٠ ألف جنية.





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وأكد المحافظ أن مشروع "سترة" خلال المرحلة الرابعة له ،بدأ في عملية تطوير ٥٩ منزلا في شهر أغسطس ٢٠٢٠، ب ٥ قرى بنطاق حي عامرية ثان؛ حيث تم تطوير ٢٠ منزلا بقرية فلسطين ، و ٢٨ منزلا بقرية العراق، و ٤ منازل بقرية بغداد، و ٢ منزل بقرية أبو بكر الصديق، و ٥ منازل بقرية مصطفى كامل، وقدم الشريف الشكر لجميع القائمين على عمليةرفع كفاءة المنازل على أعلى مستوى للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا ، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة متكاتفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للقرى الأشد احتياجا.





وتفقد الشريف المنازل التى تم تطويرها بقرية فلسطين، واستمع إلى مطالب الأهالي التى تلخصت في تطوير الوحدة الصحية، و توفير مدرسة مناسبة، و رصف الطريق المؤدي إلى القرية، وأكد المحافظ أنه بناء على الدراسة التى تم عملها على ٣٤ قرية من قرى العامرية فقد تم تخصيص مليار و ٥٥٩ مليون جنية لتطوير الصرف الصحي بالقرى.





كما لفت الشريف إلي انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فسيتم إدراج قرى العامرية بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة في المرحلة الثانية لها، مشيرا إلى أنه سيتم دمج قرى العامرية أول وثان و بعض قرى بنجر السكر ليكونوا ضمن مركز و مدينة واحد و يتم عمل وحدة محلية خاصة بهم خلال الفترة القادمة.





وقال أيمن أبو غالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية إنه تم عمل تسقيف لهذه المنازل بالإضافة إلي عمل التطويرات اللازمة وأعمال التأسيس الخشبية والكهربائية وعمل الدهانات والسيراميك وجميع اعمال التشطيبات لها بشكل كامل ومتميز، ويتم اليوم تسليمها لأصحابها من المستحقين.





ولفت إلى أنه تم الإستعانة بأبناء القرى في تنفيذ جميع أعمال التشطيب والتجهيز بما يوفر فرص عمل ومصدر دخل لأبناء هذه القرى، مشيرًا إلى أنه يتم إختيار المستفيدين بمشروعات مصر الخير التنموية من خلال مجموعة من المعايير الإجتماعية ودراسة الحالة من جميع الأوجه لضمان إستحقاق المستفيد.





يذكر أن مشروع سترة، يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير، ويعد من أكبر المشروعات التنموية في جمهورية مصر العربية ، ويعمل المشروع على تحسين بيئة السكن للعديد من الأسر المصرية الأكثر احتياجا، بإشراف من وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.





ويهدف مشروع "سترة" إلى التدخل الإنشائي لتطوير 10 آلاف وحدة سكنية خلال 10 سنوات بمعدل الف وحدة سنويًا، وتم خلال المرحلة الرابعة للمشروع التدخل بتطوير و رفع كفاءة لعدد ألف منزل في 12 محافظة موزعة بين محافظات الدلتا والصعيد .