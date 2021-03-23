مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن تفاصيل برنامج أفلامه.. حظر تجول يمثل مصر وغلبة نسائية بلجان تحكيمه

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام الخاص بدورته الحادية عشر، والمقرر إقامتها في الفترة بين 6 و11 من شهر أبريل المقبل.





البرنامج يضم 40 فيلمًا (15 فيلم طويل و25 فيلم قصير)، من إنتاج 11 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 7 دول أوروبية. تم تقسيمها بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لثلاثة أفلام في برنامج ليالي عربية، وثمانية أفلام قصيرة في برنامج من تنظيم مؤسسة السينما العربية في السويد.





لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة يغلب عليها الطابع النسائي، فتضم المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، الباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي، الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بالإضافة إلى كاتب السيناريو المصري تامر حبيب.





أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمّور، المخرجة والمنتجة المصرية ماجي أنور، الناقد الجزائري فيصل شيباني، الناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي.





مهرجان مالمو للسينما العربية، والذي يغير هذا العام موعده السنوى إلى موعد جديد في أبريل، سينظم دورة هجينة، يتم فيها عرض الأفلام بالتزامن بين العرض على منصة "MAFF Play" إلكترونيًا، وبين عروض تقليدية في قاعة "بانورا"، يتم فيها السماح للحد الأقصى من الجمهور الذي تسمح به السلطات الصحية السويدية، وسيلي عرض أغلب الأفلام نقاشات مع فريق الفيلم تقام بشكل مباشر عبر منصة "ماف بلاي" وتظل متاحة للمشاهدة طوال أيام المهرجان.





القائمة الكاملة لأفلام الدورة الحادية عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية

فيلم الافتتاح الرجل الذي باع ظهره – إخراج كوثر بن هنية (تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد)

مسابقة الأفلام الطويلة فيلم 200 متر – إخراج أمين نايفة (فلسطين، السويد، إيطاليا، قطر، الأردن) تحت السماوات والأرض – إخراج روي عريضة (فرنسا، لبنان) جزائرهم – إخراج لينا سويلم (فرنسا، الجزائر، سويسرا، قطر) حد الطار – إخراج عبد العزيز الشلاحي (السعودية) حظر تجول – إخراج أمير رمسيس (مصر) خريف التفاح – إخراج محمد مفتكر (المغرب) الرجل الذي باع ظهره – إخراج كوثر بن هنية (تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد) غزة مون آمور – إخراج عرب وطرزان ناصر (فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، قطر) في زاوية أمي – إخراج أسماء المدير (المغرب، قطر) المدسطنطي – إخراج حمزة عوني (فرنسا، تونس، قطر) نحن من هناك – إخراج وسام طانيوس (لبنان) الهربة – إخراج غازي الزغبيني (تونس)







