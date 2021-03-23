التضامن الاجتماعي تبدأ صرف منحة الطلاب الفائقين في 10 جامعات حكومية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف المنحة الشهرية للطلاب الفائقين في ١٠ جامعات حكومية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية.





وبدأ الصرف لعدد ٢٥ طالبًا في كل جامعة من جامعات " القاهرة وعين شمس والاسكندرية والمنصورة والمنوفية والزقازيق و الفيوم وبنى سويف وجنوب الوادى والوادى الجديد"، وذلك فى عدد 5 كليات علمية هى الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.، حيث يحصل كل طالب علي ألف جنيه شهريا، كما سيتم توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاث الطلاب ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات.





كما سيتم دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه كمنحة من الوزارة لكل باحث مع صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهريًا وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية.. بغرض الاستثمار فى البحث العلمي.



