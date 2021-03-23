ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي تبدأ صرف منحة الطلاب الفائقين في 10 جامعات حكومية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:38 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم و عبدالوكيل ابوالقاسم
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف المنحة الشهرية للطلاب الفائقين في ١٠ جامعات حكومية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية.

وبدأ الصرف لعدد ٢٥ طالبًا في كل جامعة من جامعات " القاهرة وعين شمس والاسكندرية والمنصورة والمنوفية والزقازيق و الفيوم  وبنى سويف وجنوب الوادى والوادى الجديد"، وذلك  فى عدد 5 كليات علمية هى الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.، حيث يحصل كل طالب علي ألف جنيه شهريا، كما سيتم توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاث الطلاب ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات.

كما سيتم دعم 100 طالب ماجيستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه كمنحة من الوزارة لكل باحث مع صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهريًا وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية..  بغرض الاستثمار فى البحث العلمي.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وقعت بروتوكول تعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في إستكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مبادرة لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات.. شاهد

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مع التضامن بروتوكول دعم الطلاب المتفوقين

رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة .. شاهد

عميد تربية عين شمس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل البرامج الجديدة بالكلية.. وفتح باب التقدم لمسابقة الابتكار الدولية للأغذية والزراعة المستدامة

رئيس جامعة الوادي الجديد يشهد تسليم الدفعة الأولى من مكافأة دعم الفائقين

ترشيحاتنا

معاش مدى الحياة و120 ألف جنيه تعويضات للمتوفين في حادث سوهاج

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021 .. بـ125 كلمة يرفع الله البلاء.. رددها حتى طلوع الفجر

الوقوع فيها سهل.. 3 أفعال في ليلة النصف من شعبان تحرمك من مغفرة الله

ارتفاع ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 18 حالة وفاة

ارتفاع عدد وفيات عقار جسر السويس المنهار لـ 9

إذاعة ألمانية تكشف مفاجأة عن السفينة الجانحة في قناة السويس.. وتحرك لمنعها من دخول اوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور