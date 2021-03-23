تناقض أمريكي بشأن فعالية لقاح أسترازينيكا.. وهذا رأي كبير الخبراء

قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، إن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، جيد جدا وسيتم مراجعة بياناته مجددا، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".





ووصف فاوتشي، نتائج دراسة نشرتها شركة أسترازينيكا عن لقاحها، بأنها "مشجعة"، لكنه أكد أن اللقاح لا يزال بحاجة إلى إذن إدارة الغذاء والدواء لاستخدامه في البلاد





جاء ذلك في الوقت الذي شككت هيئة صحية أمريكية في دراسة شركة أسترا زينيكا الجديدة، مؤكدة أنها ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بفاعلية لقاحها للوقاية من كوفيد-19 بعد تجربة كبيرة في الولايات المتحدة.





وقال المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية في بيان إن مجلس مراقبة سلامة البيانات ”عبر عن القلق من أن أسترا زينيكا ربما أدرجت معلومات قديمة من تلك التجربة، ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بالفاعلية“.





ويرأس معهد الحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي ويتبع المعاهد الوطنية للصحة.





وأضاف المعهد: ”نحث الشركة على العمل مع مجلس مراقبة سلامة البيانات على مراجعة بيانات الفاعلية وضمان الإعلان عن أدق وأحدث البيانات الخاصة بالفاعلية في أسرع وقت ممكن“.



