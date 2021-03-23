عواصف ترابية تحجب الرؤية علي الطرق السريعة بالوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد الوادي الجديد عواصف محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والطرق الفرعية أدت لانخفاض الرؤية الافقية والرأسية.





ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.





كما حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.

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وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



