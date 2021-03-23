ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عواصف ترابية تحجب الرؤية علي الطرق السريعة بالوادى الجديد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:36 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
شهدت محافظة الوادي الجديد الوادي الجديد عواصف محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والطرق الفرعية  أدت لانخفاض الرؤية الافقية والرأسية.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

كما حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.
اقرا ايضا:

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور