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محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإسترداد أراضي الدولة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .

وفى هذا الإطار،صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ(3)حالات تعدى على الأراضي الزراعية بناحية شنتنا الحجر ببركة السبع  بمساحة إجمالية (328) متر عبارة عن طوب بلوك وأسمنت ، كما تم تنفيذ إزالة في المهد لـ(4)حالات تعدى بناحية أشمون بمساحة (565) متر عبارة عن طوب أبيض وأسمنت وقواعد خرسانية، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار إدارة حماية الأراضى برصد أي مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية . 

وفى ذات السياق ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع الجهات الامنية بتنفيذ إزالة فورية لـ (6) حالات تعدى بقرية منشأة غمرين التابعة للوحدة المحلية ببرهيم بمساحة إجمالية 720 متر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين. 

من جانبه،أكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون في حق الدولة، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بحزم وقوة مع التعديات المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.
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