دينا فؤاد تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل "اللي مالوش كبير"

تظهر دينا فؤاد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، متمنية أن يلقي المسلسل إعجاب الجمهور، خاصة أن دورها مؤثر ويختلف عما قدمته في أعمالها السابقة





وتقدم دينا فؤاد شخصية "قدرية" والتى تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وهى فتاة تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما.





وتواصل دينا فؤاد تصوير مشاهدها بالعمل، واوضحت ان شخصية "قدرية" التى تجسدها بها الكثير من التفاصيل، وتعتبر محرك محورى لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق، مما يشكل مفاجأة لجمهورها خلال شهر رمضان المقبل، تحت قيادة المخرج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، ومدير تصوير أحمد زيتون.





ويشارك في بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.





كانت دينا فؤاد، قد حققت نجاحا كبيرا، وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل،