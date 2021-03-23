ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا فؤاد تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل "اللي مالوش كبير"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:18 م
صدى البلد
Advertisements
نجلاء سليمان
تظهر دينا فؤاد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، متمنية أن يلقي المسلسل إعجاب الجمهور، خاصة أن دورها مؤثر ويختلف عما قدمته في أعمالها السابقة

وتقدم دينا  فؤاد شخصية "قدرية" والتى تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وهى فتاة تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما.

وتواصل دينا فؤاد تصوير مشاهدها بالعمل، واوضحت ان شخصية "قدرية" التى تجسدها بها الكثير من التفاصيل، وتعتبر محرك محورى لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق، مما يشكل مفاجأة لجمهورها خلال شهر رمضان المقبل، تحت قيادة المخرج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، ومدير تصوير أحمد زيتون.

ويشارك في بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

كانت دينا فؤاد، قد حققت نجاحا كبيرا، وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل،
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد: الحلقات الاخيرة بمسلسل جمال الحريم تحمل مفاجأة للجمهور

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بفيديو من كواليس اللي مالوش كبير

دينا فؤاد: الحلقات الأخيرة من "جمال الحريم" ستقلب الموازين

بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جمال الحريم.. هاشتاج دينا فؤاد يتصدر تويتر

شاهد.. كواليس مسلسل اللي مالوش كبير

دينا فؤاد بالأهرامات خلال تصوير مسلسل "اللى مالوش كبير"

ترشيحاتنا

شاهد.. ياسر إبراهيم يداعب محمد صلاح في تدريبات المنتخب

أخصائي تغذية: يجب تناول وجبة السبانخ مرتين على الأقل أسبوعيا.. فيديو

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نريد الدخول في حرب مع السودان

حادث بشع .. فتاة تطلب إنقاذها 5 مرات قبل ذبحها والشرطة البريطانية تغرمها

طقس اليوم.. استمرار العواصف الترابية على البلاد حتى الغد.. وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة الخميس

بأوامر البدري.. مران أخير لـ منتخب مصر اليوم قبل السفر إلى كينيا

Advertisements

بعد تحذير السيسي من موجة كورونا الثالثة .. الحكومة قد تلجأ إلي إجراءات جديدة

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لنا ماليًا وسياسيًا

قبول استئناف النيابة.. استمرار حبس صاحب عقار فيصل المحترق ٤٥ يوما

بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

من هي نوران خليل صاحبة صورة محمد صلاح من داخل الجيم.. شاهد

شهادة إلكترونية وتلقيح ربع مليون.. الصحة تكشف استعداداتها مواجهة موجة كورونا الثالثة

بعد إجراء فيسبوك الأخير.. 3 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبات أصحاب الحسابات المزيفة

التعليم تفحص وضع المتضررين من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي .. وتحسم الجدل بقرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نرغب في إلحاق الضرر بمصلحة مصر في مياه النيل

وزير التعليم يعلن نظام الامتحانات الشهرية القادمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

قميص محمد صلاح يثير الجدل في مران منتخب مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمرك العريش

نشرة الصحة والمرأة.. نصائح مهمة للعناية بالكلى في الصيف.. وأبرز علامات ارتفاع السكر فى الدم

طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات