ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بشر الخصاونة : هناك علاقات أخوية تربط الأردنيين والمصريين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:48 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام فيكتور
قال بشر الخصاونة ، رئيس وزراء الأردن ، إن هناك علاقات أخوية تربط الأردنيين والمصريين وهى علاقة نموذجية ومثالية .

وأضاف بشر الخصاونة ، خلال كلمته المذاعة اليوم مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، أن  اجتماع اليوم شمل توقيع عدد من الوثائق فى مجال مراقبة الشركات والموارد المائية .

وأشار  رئيس وزراء الأردن ، إلى أن الوثائق شملت تبادل الخبرات في مجال التخطيط والآثار والإسكان والتطوير الحضري والاتصالات .

وتابع  رئيس وزراء الأردن ، أن الدكتور مصطفى مدبولي نقل رسالة شفهية من  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى ملك الأردن عبد الله بن الحسين  .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في "عمان" مارس المقبل

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات بالإسكندرية

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية في دورتها الـ 29

التكامل الاقتصادي بين مصر والأردن .. رانيا المشاط : اللجنة العليا المشتركة تعقد اجتماعها الختامي غدًا في عمان.. و مها على : الانتهاء من صياغة الوثائق في مختلف المجالات

اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.. 28 دورة منذ عام 1985 و147 بروتوكولا ..جراف

زيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمار.. رئيسا وزراء مصر والأردن يترأسان اللجنة العليا المشتركة

ترشيحاتنا

وصايا الرسول للزوجين لحفظ علاقتهما.. مركز الأزهر يوضح

بعد تحذير السيسي من موجة كورونا الثالثة .. الحكومة قد تلجأ إلي إجراءات جديدة

بسبب هذا المرض.. سيدة تبقي رأسها في الأرض ولا تنظر إلى أحد.. صور

عاصفة قادمة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الأتربة والرياح

رئيس وزراء الأردن: نشكر الأشقاء فى مصر على الإستجابة لاحتياجاتنا الدوائية

رسالة خاصة من ملك الأردن للرئيس السيسي بشأن سد النهضة.. فيديو

Advertisements

بعد تحذير السيسي من موجة كورونا الثالثة .. الحكومة قد تلجأ إلي إجراءات جديدة

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم النزول من المنازل إلا للضرورة

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لنا ماليًا وسياسيًا

بصورة مع فتاة.. محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة

قبول استئناف النيابة.. استمرار حبس صاحب عقار فيصل المحترق ٤٥ يوما

من هي نوران خليل صاحبة صورة محمد صلاح من داخل الجيم.. شاهد

شهادة إلكترونية وتلقيح ربع مليون.. الصحة تكشف استعداداتها مواجهة موجة كورونا الثالثة

التعليم تفحص وضع المتضررين من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي .. وتحسم الجدل بقرارات جديدة اليوم

بعد إجراء فيسبوك الأخير.. 3 أشهر حبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبات أصحاب الحسابات المزيفة

رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نرغب في إلحاق الضرر بمصلحة مصر في مياه النيل

وزير التعليم يعلن نظام الامتحانات الشهرية القادمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. اليوم

قميص محمد صلاح يثير الجدل في مران منتخب مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمرك العريش

نشرة الصحة والمرأة.. نصائح مهمة للعناية بالكلى في الصيف.. وأبرز علامات ارتفاع السكر فى الدم

طرح هيونداي سوناتا هايبرد موديل 2021 في السعودية.. سعر ومواصفات