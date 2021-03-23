بشر الخصاونة : هناك علاقات أخوية تربط الأردنيين والمصريين

قال بشر الخصاونة ، رئيس وزراء الأردن ، إن هناك علاقات أخوية تربط الأردنيين والمصريين وهى علاقة نموذجية ومثالية .





وأضاف بشر الخصاونة ، خلال كلمته المذاعة اليوم مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، أن اجتماع اليوم شمل توقيع عدد من الوثائق فى مجال مراقبة الشركات والموارد المائية .





وأشار رئيس وزراء الأردن ، إلى أن الوثائق شملت تبادل الخبرات في مجال التخطيط والآثار والإسكان والتطوير الحضري والاتصالات .



