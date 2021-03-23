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توك شو

بعد سنة من كورونا.. تشيكيون يحوّلون أشهر ساحات العاصمة إلى مقبرة| فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:17 م
ساحة بعاصمة التشيك
ساحة بعاصمة التشيك
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها مواطنون من جمهورية التشيك يرشّون أرصفة إحدى الساحات المشهورة في العاصمة براغ بالطلاء الأبيض، راسمين صلبانًا ترمز إلى عدد الوفيات الذي تسبب به وباء كورونا.

وحلت الإثنين الذكرى السنوية الأولى على تسجيل أول وفاة بسبب الجائحة، واستغل متظاهرون غاضبون من إدارة الحكومة الأزمة الطبية المناسبة لتحويل إحدى ساحات براغ إلى ما يشبه "المقابر العسكرية".

واختار المتظاهرون طلاء سيزول مع المطر حماية للمكان الأثري والذي تشتهر به التشيك سياحيًا، فيما قرعت أجراس الكنائس في البلد الشرقي الذي فقد حتى الآن نحو 25 ألف إنسان بسبب الجائحة.
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