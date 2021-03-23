تموين الوادي الجديد: استخراج 95 بطاقة تموين ذكية بدل فاقد للمنتفعين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، وصول 95 بطاقة تموين ذكية جديدة، (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.





وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، البدء في تسليم البطاقات الإدارات التموينية، وتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمسة.





وقال السيد، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وتم التنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية التابعة لمديرية التموين الوادي الجديد، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسليمها للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

اقرا ايضا:





ومن جانبه أوضح المهندس صلاح حلمي مدير المركز المطور لخدمة المواطنين بالخارجة، وصول 41 بطاقة تخص مكتب تموين الخارجة، 32 مكتب الداخله، و6 مكاتب بالفرافره، 15 مكتب بلاط،1مكتب باريس، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.





من جانب اخر وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدعم جمعية شروق بمدينة الخارجة ب ٣ أجهزة تكييف للحضانة الملحقة بالجمعية وصرف مكافأة تشجيعية قدرها ١٠ آلاف جنيه للعاملين بالجمعية تقديراَ لجهودهم، خلال تفقده لأنشطة الجمعية اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.





وأشاد المحافظ، بسير العمل بالجمعية وتنوع الأنشطة التنموية والخدمية التي تقدمها، موجها بمنح الجمعية مقر جديد لإقامة فرع آخر، للتوسع في أنشطتها، التي تضم دار حضانة ومعرض للمنتجات البيئية والحرف اليدوية وورشة لأعمال النجارة والأرابيسك ومركز تدريب على الحاسب الآلي فضلًا عن تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرع جمعية رجال الأعمال.



