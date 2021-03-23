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فن

لعنة كورونا تطارد دينا الشربيني.. من لعبة النسيان حتى قصر النيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أجرت دينا الشربيني وعدد من العاملين بمسلسل قصر النيل الذي يقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، مسحة كورونا، بعد أن أصيب الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، وعلى الرغم من هذا لم يتوقف التصوير.


وهذه ليست المرة الأولى التي تطارد فيها لعنة كورونا دينا الشربيني في أعمالها، فمنذ عام أجرت دينا الشربيني مسحة بعد أن أصيبت الراحلة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، حيث كان هناك إحتمالية كبيرة بإصابة الفنانة دينا الشربيني، بفيروس كورونا حيث جمعتهما العديد من المشاهد في مسلسل "لعبة النسيان"، ولكن نتيجتها جاءت سلبية.


يذكر أن دينا الشربيني قد كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسلها الجديد والذى يحمل اسم "قصر النيل" والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. 


وقالت دينا فى مداخلة تليفونية ببرنامج "et بالعربي" إن كل ما تردد بشان تاجيل المسلسل الى رمضان 2022 غير صحيح وعار تماما من الصحة حيث يجرى حاليا التصوير على قدم وساق. 


وأضافت دينا: "انتهينا من تصوير 50 % من العمل والذى يعرض فى رمضان ومن المتوقع ان يستمر التصوير فى شهر رمضان ولكن لم يكن بنفس الضغط الذى تعرضنا له العام الماضي". 


وأوضحت دينا: "العام الماضى تعرضنا لضغط كبير اثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتم وقف التصوير اكثر من مرة وبالتالى اثر سلبيا على التصوير الذى استمر فى رمضان ايضا ولكن هذا العام نحن اكثر راحة من العام الماضي". 


مسلسل "قصر النيل" تدور احداثه فى اطار اجتماعى حول فترة الستينيات ويلقى العمل الضوء على التغيرات التى تطرات فى هذا الفترة سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية.   

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