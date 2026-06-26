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استشاري نفسي: المصريون يرتبطون بجذورهم ويجدون في انتصارات المنتخب مصدرًا للفخر والسعادة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري نفسي: المصريون يرتبطون بجذورهم ويجدون في انتصارات المنتخب مصدرًا للفخر والسعادة

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

أكدت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، أن طبيعة الشخصية المصرية تميل إلى الفرح والاحتفاء بالإنجازات، مشيرة إلى أن المصريين يشعرون بقدر كبير من الاعتزاز والانتماء عند مشاركة لحظات النجاح والسعادة الوطنية.

وقالت إن المصريين لا يستطيعون الانفصال عن جذورهم وهويتهم الوطنية، حتى وإن كانوا يعيشون خارج البلاد، موضحة أن ارتباطهم بوطنهم يظل حاضرًا في مختلف المناسبات والأحداث التي تمس مصر.

وأضافت أن تحقيق المنتخب الوطني الفوز على منتخب نيوزيلندا في إحدى البطولات العالمية كان مصدر سعادة كبيرة للشعب المصري، حيث انعكس هذا الإنجاز على مشاعر الفخر والاعتزاز الوطني لدى المواطنين.

مشاعر الفرحة

وأشارت إلى أن أصداء هذا الفوز لم تقتصر على المصريين فقط، بل امتدت إلى عدد من الشعوب العربية التي شاركت المصريين مشاعر الفرحة، وهو ما يعكس مكانة مصر ودورها التاريخي في المنطقة، ويعزز الشعور بالفخر والانتماء لدى أبنائها في الداخل والخارج.

الدكتورة هالة حماد الطب النفسي الشخصية المصرية الفرح الإنجازات

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