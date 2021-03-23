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فن

شاهد ... إنجي المقدم من كواليس تصوير هجمة مرتدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة انجى المقدم صورة لها من كواليس تصوير مسلسل " هجة مرتدة " وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام .

وعلقت انجى المقدم على الصورة قائلة " نازلى .. فى هجمة مرتدة رمضان ٢٠٢١ ".

ويشارك فى بطولة مسلسل " هجمة مرتدة"  احمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وهو مأخوذ من ملفات عصر للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة. 
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