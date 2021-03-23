بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تجديد تكليف 89 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تجديد تكليف (89) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (69) على بند التحسين ، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|محمد عبد الحكم عبد الباقي
|الأقصر
|2.
|علي أحمد محمد سليمان
|البحر الأحمر
|3.
|إبراهيم محمد عبد الرحمن
|البحر الأحمر
|4.
|عطا توفيق حسون منصور
|بني سويف
|5.
|عيد زهير عامر عبد الفتاح
|بني سويف
|6.
|محمد مصطفى أبو الحسن الشاذلي
|الجيزة
|7.
|هلال محمد محمود زقزوق
|الدقهلية
|8.
|بركات السيد إبراهيم بدوي
|الدقهلية
|9.
|حامد حمزة محمد الشوبكي
|الدقهلية
|10.
|محمد محمد ثابت محمد الوزير
|الدقهلية
|11.
|معتز عبد العظيم فودة
|الدقهلية
|12.
|محسن رزق محمد إبراهيم
|الدقهلية
|13.
|محمد محمد محمد السيد شواف
|الدقهلية
|14.
|إبراهيم عبد الشهيد عبد الرحمن حسن
|الدقهلية
|15.
|الشحات رجب إبراهيم خليل
|الدقهلية
|16.
|نبيه عبد الحافظ حافظ عبده
|الدقهلية
|17.
|سمير عبد المحسن علي عبد المحسن
|دمياط
|18.
|محمد السيد محمد رخا
|دمياط
|19.
|إسماعيل محمد الصغير إبراهيم
|سوهاج
|20.
|عبد اللاه عمر أحمد إبراهيم
|سوهاج
|21.
|محمد أحمد محمد إبراهيم عدرة
|الشرقية
|22.
|نبيل عبد الوهاب محمد العربي
|الشرقية
|23.
|السيد عثمان أحمد شتاوي
|الشرقية
|24.
|أحمد محمد كامل محمد العشري
|الشرقية
|25.
|صلاح مهدي توفيق سعودي
|الشرقية
|26.
|السيد فهمي إسماعيل بدر
|الشرقية
|27.
|كمال الدين حامد محمد رجب
|الشرقية
|28.
|الشوادفي سعيد أمين أحمد
|الشرقية
|29.
|محمد علي نور الدين جنيدي
|الشرقية
|30.
|رجب السيد إمام حسن عليوة
|الشرقية
|31.
|محمد عبد العزيز محمد نافع
|الشرقية
|32.
|محمد محمد عمر محمد الديب
|الشرقية
|33.
|بدر عبد المحسن محمد البركاوي
|الشرقية
|34.
|مجدي محمد غريب غريب
|الشرقية
|35.
|شعبان السيد محمد سعد
|الشرقية
|36.
|علي محمد علي محمد حسن
|الشرقية
|37.
|عبد الوهاب يوسف عبد العزيز علي زينة
|الشرقية
|38.
|محمد حامد عبد الجواد حذيفة
|الغربية
|39.
|رجب رمضان السيد سيد أحمد
|الغربية
|40.
|محمد علي العراقي أبو إسماعيل
|الغربية
|41.
|سعد يوسف إبراهيم مازن
|الغربية
|42.
|دهشان يونس دهشان
|الغربية
|43.
|محمد السيد مصطفى الشناوي
|الغربية
|44.
|مصطفى أحمد قطب عيد
|الغربية
|45.
|بسيوني موسى مرسي البليهي
|الغربية
|46.
|إبراهيم أحمد فتح الباب خليفة
|الفيوم
|47.
|رفعت حسين عبد الرحمن محمد
|الفيوم
|48.
|محمد محمود محمد شعبان
|الفيوم
|49.
|عبد الله مصطفى عبد الرحيم عيد
|الفيوم
|50.
|عثمان محمد عثمان علي
|القاهرة
|51.
|عبد الله محمود محمد منصور
|القاهرة
|52.
|سليمان أحمد أحمد السيد
|القاهرة
|53.
|بدر حسن أحمد بدر
|القاهرة
|54.
|إبراهيم محمد أحمد همام
|القاهرة
|55.
|سلامة سلامة إبراهيم سعد الله
|القليوبية
|56.
|محمد حسن مصطفى إبراهيم
|القليوبية
|57.
|إبراهيم إبراهيم السيد البرعي
|كفر الشيخ
|58.
|فخري محمد النخلاوي
|كفر الشيخ
|59.
|عزت رمضان عبد المجيد السرحة
|المنوفية
|60.
|أمين محمد علي أبو النجا
|المنوفية
|61.
|إبراهيم عبد المجيد موسى الكوع
|المنوفية
|62.
|نبيل عبد التواب سعد إسماعيل
|المنوفية
|63.
|نجاح أحمد عبد العاطي زعزع
|المنوفية
|64.
|فهمي محمد زكي حمد
|المنوفية
|65.
|محمد محمد مصطفى شلاطة
|المنوفية
|66.
|إبراهيم عطية عبد المجيد أبو جروين
|المنوفية
|67.
|عادل عبد التواب سليمان محمد فودة
|المنوفية
|68.
|محمد عبد الحميد عبد السلام جوهر
|المنوفية
|69.
|صلاح صالح أحمد محمد
|المنيا
ومنهم (20) كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|السيد ناصر أحمد ناصر
|البحر الأحمر
|2.
|عبد الوهاب سعد سليمان
|البحر الأحمر
|3.
|محمد رشدي علي الجندي
|الدقهلية
|4.
|لبيب عبد الجليل إسماعيل علي
|الدقهلية
|5.
|محمد الدسوقي إبراهيم
|الدقهلية
|6.
|مجدي السيد محمد
|الدقهلية
|7.
|عبد الحميد أحمد عبد العال سليمان
|دمياط
|8.
|عبد الغني خالد محمد مصباح
|دمياط
|9.
|جمعة شحاتة إبراهيم السيد
|الشرقية
|10.
|محمد عطا عبد الفتاح مكاوي
|الشرقية
|11.
|طلعت عطية مصطفى إسماعيل
|الغربية
|12.
|محمد عبد العظيم حسين الروبي
|الفيوم
|13.
|جاد إبراهيم الدسوقي
|المنوفية
|14.
|يحيى عبد العزيز عبد الله أبو السعود
|المنوفية
|15.
|منير شفيق عبد الحميد سلامة
|المنوفية
|16.
|عادل منير رسلان عمران
|المنوفية
|17.
|مرسي عبد العزيز مرسي الشربيني
|المنوفية
|18.
|محمد عقل محمد عقل
|المنوفية
|19.
|جمال عبد العزيز الشوربجي معروف
|المنوفية
|20.
|جمال مصطفى جاد الله
|المنوفية