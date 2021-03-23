ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تجديد تكليف 89 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:32 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد

 اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تجديد تكليف (89) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (69) على بند التحسين ، وهم :

مالاسمالمديرية
1.                  محمد عبد الحكم عبد الباقيالأقصر
2.                  علي أحمد محمد سليمانالبحر الأحمر
3.                  إبراهيم محمد عبد الرحمنالبحر الأحمر
4.                  عطا توفيق حسون منصوربني سويف
5.                  عيد زهير عامر عبد الفتاحبني سويف
6.                  محمد مصطفى أبو الحسن الشاذليالجيزة
7.                  هلال محمد محمود زقزوقالدقهلية
8.                  بركات السيد إبراهيم بدويالدقهلية
9.                  حامد حمزة محمد الشوبكيالدقهلية
10.             محمد محمد ثابت محمد الوزيرالدقهلية
11.             معتز عبد العظيم فودةالدقهلية
12.             محسن رزق محمد إبراهيمالدقهلية
13.             محمد محمد محمد السيد شوافالدقهلية
14.             إبراهيم عبد الشهيد عبد الرحمن حسنالدقهلية
15.             الشحات رجب إبراهيم خليلالدقهلية
16.             نبيه عبد الحافظ حافظ عبدهالدقهلية
17.             سمير عبد المحسن علي عبد المحسندمياط
18.             محمد السيد محمد رخادمياط
19.             إسماعيل محمد الصغير إبراهيمسوهاج
20.             عبد اللاه عمر أحمد إبراهيمسوهاج
21.             محمد أحمد محمد إبراهيم عدرةالشرقية
22.             نبيل عبد الوهاب محمد العربيالشرقية
23.             السيد عثمان أحمد شتاويالشرقية
24.             أحمد محمد كامل محمد العشريالشرقية
25.             صلاح مهدي توفيق سعوديالشرقية
26.             السيد فهمي إسماعيل بدرالشرقية
27.             كمال الدين حامد محمد رجبالشرقية
28.             الشوادفي سعيد أمين أحمدالشرقية
29.             محمد علي نور الدين جنيديالشرقية
30.             رجب السيد إمام حسن عليوةالشرقية
31.             محمد عبد العزيز محمد نافعالشرقية
32.             محمد محمد عمر محمد الديبالشرقية
33.             بدر عبد المحسن محمد البركاويالشرقية
34.             مجدي محمد غريب غريبالشرقية
35.             شعبان السيد محمد سعدالشرقية
36.             علي محمد علي محمد حسنالشرقية
37.             عبد الوهاب يوسف عبد العزيز علي زينةالشرقية
38.             محمد حامد عبد الجواد حذيفةالغربية
39.             رجب رمضان السيد سيد أحمدالغربية
40.             محمد علي العراقي أبو إسماعيلالغربية
41.             سعد يوسف إبراهيم مازنالغربية
42.             دهشان يونس دهشانالغربية
43.             محمد السيد مصطفى الشناويالغربية
44.             مصطفى أحمد قطب عيدالغربية
45.             بسيوني موسى مرسي البليهيالغربية
46.             إبراهيم أحمد فتح الباب خليفةالفيوم
47.             رفعت حسين عبد الرحمن محمدالفيوم
48.             محمد محمود محمد شعبانالفيوم
49.             عبد الله مصطفى عبد الرحيم عيدالفيوم
50.             عثمان محمد عثمان عليالقاهرة
51.             عبد الله محمود محمد منصورالقاهرة
52.             سليمان أحمد أحمد السيدالقاهرة
53.             بدر حسن أحمد بدرالقاهرة
54.             إبراهيم محمد أحمد همامالقاهرة
55.             سلامة سلامة إبراهيم سعد اللهالقليوبية
56.             محمد حسن مصطفى إبراهيمالقليوبية
57.             إبراهيم إبراهيم السيد البرعيكفر الشيخ
58.             فخري محمد النخلاويكفر الشيخ
59.             عزت رمضان عبد المجيد السرحةالمنوفية
60.             أمين محمد علي أبو النجاالمنوفية
61.             إبراهيم عبد المجيد موسى الكوعالمنوفية
62.             نبيل عبد التواب سعد إسماعيلالمنوفية
63.             نجاح أحمد عبد العاطي زعزعالمنوفية
64.             فهمي محمد زكي حمدالمنوفية
65.             محمد محمد مصطفى شلاطةالمنوفية
66.             إبراهيم عطية عبد المجيد أبو جروينالمنوفية
67.             عادل عبد التواب سليمان محمد فودةالمنوفية
68.             محمد عبد الحميد عبد السلام جوهرالمنوفية
69.             صلاح صالح أحمد محمدالمنيا

ومنهم (20) كخطباء مكافأة ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم :

مالاسمالمديرية
1.                  السيد ناصر أحمد ناصرالبحر الأحمر
2.                  عبد الوهاب سعد سليمانالبحر الأحمر
3.                  محمد رشدي علي الجنديالدقهلية
4.                  لبيب عبد الجليل إسماعيل عليالدقهلية
5.                  محمد الدسوقي إبراهيمالدقهلية
6.                  مجدي السيد محمدالدقهلية
7.                  عبد الحميد أحمد عبد العال سليماندمياط
8.                  عبد الغني خالد محمد مصباحدمياط
9.                  جمعة شحاتة إبراهيم السيدالشرقية
10.             محمد عطا عبد الفتاح مكاويالشرقية
11.             طلعت عطية مصطفى إسماعيلالغربية
12.             محمد عبد العظيم حسين الروبيالفيوم
13.             جاد إبراهيم الدسوقيالمنوفية
14.             يحيى عبد العزيز عبد الله أبو السعودالمنوفية
15.             منير شفيق عبد الحميد سلامةالمنوفية
16.             عادل منير رسلان عمرانالمنوفية
17.             مرسي عبد العزيز مرسي الشربينيالمنوفية
18.             محمد عقل محمد عقلالمنوفية
19.             جمال عبد العزيز الشوربجي معروفالمنوفية
20.             جمال مصطفى جاد اللهالمنوفية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد 56 خطيبا جديدا بالمكافأة من المحالين للمعاش

تكليف خطباء جدد من المحالين للمعاش على بند التحسين.. تعرف عليهم

بالأسماء.. الأوقاف: 1500 جنيه مكافأة لمن اجتاز اختبارات القبول ببرنامج تأهيل شباب العلماء

الأوقاف: اعتماد 15 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

بالأسماء.. وزير الأوقاف يجدد تكليف 62 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 74 خطيب مكافأة جددًا

ترشيحاتنا

بالأسعار .. أفضل 5 سيارات في السوق المصرية موديل 2021 .. صور

قبول استئناف النيابة.. استمرار حبس صاحب عقار فيصل المحترق ٤٥ يوما

عزة مصطفى تكشف آخر تطورات التحركات العاجلة لعلاج محمد سعد في معهد ناصر

السودان يبدي موافقته على وساطة دولة خليجية في مفاوضات سد النهضة

تعرف على أماكن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا على مستوي الجمهورية

قاربت 10 آلاف حالة.. دولة عربية تسجل رقما كارثيا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

Advertisements

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة جديدة عن الموجة الثالثة لـ كورونا

خاص | تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادى مهني وزوجها وتعليقها على تصدر التريند

خليكم فى البيت .. مستشار الرئيس للصحة يحذر المواطنين من أمر خطير.. فيديو

النيابة العامة تطعن على الحكم ببراءة المتهم بخطف أمل عبد الحميد

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لنا ماليًا وسياسيًا

الأرصاد تحذر المصريين من تقلبات الطقس الغد .. فيديو

أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي بشأن مكة المكرمة والمسجد الحرام

وزيرة الصحة: زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزا على مستوى الجمهورية

التعليم تفحص وضع المتضررين من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي .. وتحسم الجدل بقرارات جديدة اليوم

بيان عاجل من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. بعد قليل

شهادة إلكترونية وتلقيح ربع مليون.. الصحة تكشف استعداداتها مواجهة موجة كورونا الثالثة

رد قوي من السودان بعد إعلان إثيوبيا خططها لملء سد النهضة في يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة هنادي مهنا

من عيد ميلاد حسين فهمي .. فاتن موسى تثير الجدل بأنوثتها برفقة زوجها

دراسة تكشف عن تأثير تكيس المبايض على الإصابة بكورونا