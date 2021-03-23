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توك شو

بعد حديثه عن التصالح.. رسالة نارية من أحمد موسى لـ إبراهيم منير

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:43 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن البعض منهم يتحدث عن مصالحة وفي المقدمة إبراهيم منير القيادي الإخواني.

ووجه أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة لـ إبراهيم منير، قائلا "مصر لا تضع يدها مع الإخوان الإرهابيين".

وتابع أن إبراهيم منير وكل التنظيم الإخواني الإرهابي ستتم محاسبتها على ما فعلوه في مصر، ومصر ستتخذ كل ما يلزم من أجل حقوق الشهداء، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الارهابية حاولت اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر مرتين.

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