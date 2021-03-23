المرأة والساطور| سيدة قنا تنتقم من ضرتها على طريقة الأفلام السينمائية .. أطباء ومحللون: الغيرة والظلم وراء ارتكاب الجريمة ولا بد من تغيير الموروثات القديمة لأنها تنخر في قوام المجتمع

وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى المركزي بأبوتشت ومنه إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة حرجة، وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة.
واعترفت المتهمة بقطع إصبع ضرتها وغرس ساطور في رأسها أمام مباحث مركز شرطة أبو تشت: "نعم ضربتها وقطعت إصبع يدها، وكنت لأنى أردت التخلص من الذل والهوان الذي كانت مسبباه لي في المنزل، وكانت تسلط زوجي علشان ميدنيش نفقة".
وأكدت المتهمة في أقوالها: "زوجي طلقني منذ سنوات، ورفعت قضايا عليه، وفي كل مرة أحصل فيها على حكم، كنت أشوف العذاب، عشان يتنفذ ويديني النفقة، وبعد الضغط عليه وصدور عدة أحكام لصالحي، قرر أن يردني إليه ووافقت، وكان وقتها تزوج من أخرى، وعشت خادمة في المنزل لهم، لم أتذوق طعم الراحة، كان يفضلها على ويسمع كلامها، ويضربني، وكانت هي تعاملني بقسوة".
وبحسب مصدر أمني في مركز شرطة أبوتشت، أضافت المتهمة: "كل يوم كنت استحمل الويل والذل والمهانة كانت دائما تفتنه وتحور على كلام محصلش، حسيت إن الدنيا كلها واقفة ضدي، مش عارفة أطلق، ومرار الحصول على النفقة ولا اصبر واشوف الذل منه ومن مراته، لحد ما صبري نفد، وغضبي وصل لـ العنان وكرامتي أصبحت لا شيء، فقمت بجريمتي ومحستش بنفسي وأنا بضربها بعنف بالساطور، حتى جاء الجيران والأهالي وحاشوني عنها".
وفسر عدد من الأطباء والمختصين الإقدام على هذه الجريمة "الشنعاء" على حد وصفهم، إن الغيرة والشعور بالظلم قد يدفعان صاحبهما إلى الاندفاع والتصرف بعنف بعيدا عن العواقب المترتبة على هذه العنف، وهو ما حدث مع الزوجة التي تملكت منها الغيرة والظلم فقررت الانتقام لنفسها من زوجة زوجها الثانية "ضرتها".
إخضاع الزوج لـ علاج نفسي
اقترحت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، الدكتورة هدى بدران، إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، لإلزام الزوج حال زواجه على زوجته الأولى بتطليق الأولى منعا للخلافات الأسرية.
وقالت "بدران" في تصريحات لـ "صدى البلد، إن كل رجل يرغب في تعدد الزوجات بدون أن يعدل بينهن يجب أن يخضع للعلاج النفسي فجميع الأديان السماوية حرمت التمييز بين شخص وآخر خاصة بين الزوجات.
وأشارت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، إلى أن ظاهرة التمييز من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى المنازعات وهو ما ظهر جليا أمس بعد أن قامت سيدة بضرب ضرتها بالساطور وقطع أصابعها بسبب التمييز بينها وبين الزوجة الأولى.
تصرف مجنون
كشف أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، الدكتور جمال فرويز، عن الدافع وراء إقدام سيدة بـ قنا على ضرب ضرتها بـ "ساطور" في جريمة وصفت بأنها الأعنف في الخلافات الأسرية بين "الضرائر" مؤخرا، حيث خضعت الأخيرة لعملية جراحية استغرقت أكثر من 7 ساعات.
وقال "فرويز" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه ليس شرطا أن تعاني المرأة من مرض نفسي يدفعها لارتكاب مثل هذه الجريمة، ولكن انفعالها في المشاجرة قادها للقيام بهذا التصرف الانفعالي الاندفاعي، معقبا: "الغيرة هي السبب الرئيسي الذي دفع السيدة لهذا التصرف المجنون"، على حد وصفه.
وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن المرأة في العنف دائما ما تكون أكثر شراسة من الرجل، مؤكدا أن الانفصام التشككي والاضطراب التشككي يجعلها تقوم بفعل اندفاعي انفعالي.
الموروثات الاجتماعية السبب
قال نقيب الاجتماعيين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم، الدكتور عبد الحميد زيد، إن السبب في الجرائم التي تحدث في المجتمع وآخرها واقعة سيدة الساطور تأتي بسبب العادات والتقاليد السلبية الموجودة في الصعيد.
وأضاف "زيد" في" تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السياق الثقافي والعادات والتقاليد في الصعيد تجعل أهله يأخذون حقهم بأيديهم دون الرجوع للقانون المنظم لحياة البشر وتعاملاتهم، وأن الخلافات العادية قد تتحول إلى خلافات انتقام بسبب هذا الموروث، مطالبا بقانون رادع وتغير لهذه الموروثات للحد من تلك الجرائم.
وأشار" نقيب الاجتماعيين" إلى أن الشعور بالغيرة والظلم يتسبب فى مثل هذه المواقف، وأن البيئة الريفية تنص موروثاتها على أن الحق يأخذه صاحبه بنفسه دون الرجوع إلى القانون ودون الاكتراث بالعواقب.
ليست الغيرة وحدها
قالت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، عضو المجلس القومي للمرأة السابق، الدكتورة هالة منصور، إن الشعور بالقهر والظلم وإن الزوج متزوج بأخرى هو ما دفع سيدة قنا لارتكاب جريمتها، لافتة إلى أن هناك حالة عنف غير مبررة داخل المجتمع وغالبا من يكون الطرف المشترك فيها الزوج والزوجة.
وأضافت "منصور" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ضغوط كثيرة دفعت بهذه السيدة لارتكاب الجريمة، مقللة من أن تكون الغيرة هي الدافع الأوحد على الرغم من أنها قد تدفع بأي شخص للقتل، معقبة: " في هذه الحالة الغيرة تجمع معها عدة أمور كان نتيجتها في النهاية ضرب الضرة أو الزوجة الثانية بالساطور".