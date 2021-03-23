المرأة والساطور| سيدة قنا تنتقم من ضرتها على طريقة الأفلام السينمائية .. أطباء ومحللون: الغيرة والظلم وراء ارتكاب الجريمة ولا بد من تغيير الموروثات القديمة لأنها تنخر في قوام المجتمع

وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى المركزي بأبوتشت ومنه إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة حرجة، وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة.

واعترفت المتهمة بقطع إصبع ضرتها وغرس ساطور في رأسها أمام مباحث مركز شرطة أبو تشت: "نعم ضربتها وقطعت إصبع يدها، وكنت لأنى أردت التخلص من الذل والهوان الذي كانت مسبباه لي في المنزل، وكانت تسلط زوجي علشان ميدنيش نفقة".

وأكدت المتهمة في أقوالها: "زوجي طلقني منذ سنوات، ورفعت قضايا عليه، وفي كل مرة أحصل فيها على حكم، كنت أشوف العذاب، عشان يتنفذ ويديني النفقة، وبعد الضغط عليه وصدور عدة أحكام لصالحي، قرر أن يردني إليه ووافقت، وكان وقتها تزوج من أخرى، وعشت خادمة في المنزل لهم، لم أتذوق طعم الراحة، كان يفضلها على ويسمع كلامها، ويضربني، وكانت هي تعاملني بقسوة".

وبحسب مصدر أمني في مركز شرطة أبوتشت، أضافت المتهمة: "كل يوم كنت استحمل الويل والذل والمهانة كانت دائما تفتنه وتحور على كلام محصلش، حسيت إن الدنيا كلها واقفة ضدي، مش عارفة أطلق، ومرار الحصول على النفقة ولا اصبر واشوف الذل منه ومن مراته، لحد ما صبري نفد، وغضبي وصل لـ العنان وكرامتي أصبحت لا شيء، فقمت بجريمتي ومحستش بنفسي وأنا بضربها بعنف بالساطور، حتى جاء الجيران والأهالي وحاشوني عنها".

وفسر عدد من الأطباء والمختصين الإقدام على هذه الجريمة "الشنعاء" على حد وصفهم، إن الغيرة والشعور بالظلم قد يدفعان صاحبهما إلى الاندفاع والتصرف بعنف بعيدا عن العواقب المترتبة على هذه العنف، وهو ما حدث مع الزوجة التي تملكت منها الغيرة والظلم فقررت الانتقام لنفسها من زوجة زوجها الثانية "ضرتها".

إخضاع الزوج لـ علاج نفسي

اقترحت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، الدكتورة هدى بدران، إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، لإلزام الزوج حال زواجه على زوجته الأولى بتطليق الأولى منعا للخلافات الأسرية.





وقالت "بدران" في تصريحات لـ "صدى البلد، إن كل رجل يرغب في تعدد الزوجات بدون أن يعدل بينهن يجب أن يخضع للعلاج النفسي فجميع الأديان السماوية حرمت التمييز بين شخص وآخر خاصة بين الزوجات.





وأشارت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، إلى أن ظاهرة التمييز من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى المنازعات وهو ما ظهر جليا أمس بعد أن قامت سيدة بضرب ضرتها بالساطور وقطع أصابعها بسبب التمييز بينها وبين الزوجة الأولى.

تصرف مجنون

كشف أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، الدكتور جمال فرويز، عن الدافع وراء إقدام سيدة بـ قنا على ضرب ضرتها بـ "ساطور" في جريمة وصفت بأنها الأعنف في الخلافات الأسرية بين "الضرائر" مؤخرا، حيث خضعت الأخيرة لعملية جراحية استغرقت أكثر من 7 ساعات.





وقال "فرويز" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه ليس شرطا أن تعاني المرأة من مرض نفسي يدفعها لارتكاب مثل هذه الجريمة، ولكن انفعالها في المشاجرة قادها للقيام بهذا التصرف الانفعالي الاندفاعي، معقبا: "الغيرة هي السبب الرئيسي الذي دفع السيدة لهذا التصرف المجنون"، على حد وصفه.





وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن المرأة في العنف دائما ما تكون أكثر شراسة من الرجل، مؤكدا أن الانفصام التشككي والاضطراب التشككي يجعلها تقوم بفعل اندفاعي انفعالي.





الموروثات الاجتماعية السبب