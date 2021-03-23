ماسك القرفة والعسل لعلاج تصبغات وحبوب البشرة

هناك العديد من الوصفات التي تساعد على علاج الحبوب، ويعد قناع العسل والقرفة من أفضل الوصفات للتخلص من الحبوب، حيث يساعد في تهدئتها وتنظيف البشرة.





يحتوي العسل على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا، ويمكن استخدامه في علاج مشاكل الجلد مثل القشرة والصدفية والحروق والالتهابات الفطرية، كما أن العسل يضاف إلى العديد من منتجات العناية بالبشرة.





كما أن القرفة قد تساعد على قتل الميكروبات، ولها خصائص قابضة لتقليص المسام، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة.





وبالتالي يساعد مزيج العسل والقرفة في علاج حب الشباب، حيث يعمل على قتل البكتيريا التي تسبب التهاب المسام.





قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر؛ عبر صفحتها على الفيس بوك ؛ ماسك القرفة لعلاج بثور والحبوب؛ وللحصول على بشرة نضرة.





ولتحضير الماسك، يتم مزج ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة صغيرة من القرفة للحصول على معجون.





ينصح باختبار هذا المعجون على اليد أولًا، وتركه لمدة 10 دقائق للتأكد من عدم تسببه في أي التهاب أو حكة أو تورم.





بعد التأكد من أنه امن على البشرة، يتم وضع المزيج على الحبوب بأطراف أصابع نظيفة أو بواسطة قطعة قطنية، كما يمكن وضعه على الوجه بالكامل.



