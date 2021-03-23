أخبار الفن | كواليس محاولات الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني .. وتطورات الحالة الصحية لـ هنادي مهني وزوجها

نشر موقع صدى البلد اليوم مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى ..





أصالة تغني تتر مسلسل بنت السلطان لـ روجينا |خاص

علم صدى البلد أن النحمة أصالة ستغني تتر مسلسل " بنت السلطان " للنجمة روجينا والذي سيتم عرضه في رمضان المقبل .

تخوض الفنان روجينا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل بنت السلطان والذي يعد أول بطولة مطلقة لها.

ونشرت روجينا على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام برومو المسلسل وعلقت كاتبة: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، مسلسل بنت السلطان رمضان ٢٠٢١، على قناة النهار".

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق كما تظهر روجينا خلاله بأكثر من إطلالة تكشف عن تطور وتحول شخصيتها خلال العمل الذي يشارك في بطولته أيضا الفنان باسم سمرة وسوسن بدر وبيومي فؤاد وآخرين.





خاص .. رحاب الجمل تعلق على انسحاب مخرج ومؤلف مسلسل ريهام حجاج

علقت الفنانة رحاب الجمل على الاخبار المنتشرة بإنسحاب مخرج ومؤلف مسلسل كل مانفترق ل"ريهام حجاج"، وقالت في تصريحات ل"صدى البلد" انها متعجبة من انتشار مثل هذه الاخبار، وأكدت انها متواجدة في لبنان لتصوير مسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق.

كما أكدت رحاب ان كواليس العمل قبل ان تسافر بين كل فريق عمل المسلسل رائعة جدا، وقالت انها تراهن على نجاح المسلسل هذا العام، وان محمد امين راضي المؤلف كاتب مهم جدا، وكريم العدل مخرج مهذب.





لعنة كورونا تطارد دينا الشربيني.. من لعبة النسيان حتى قصر النيل

أجرت دينا الشربيني وعدد من العاملين بمسلسل قصر النيل الذي يقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، مسحة كورونا، بعد أن أصيب الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، وعلى الرغم من هذا لم يتوقف التصوير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطارد فيها لعنة كورونا دينا الشربيني في أعمالها، فمنذ عام أجرت دينا الشربيني مسحة بعد أن أصيبت الراحلة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، حيث كان هناك إحتمالية كبيرة بإصابة الفنانة دينا الشربيني، بفيروس كورونا حيث جمعتهما العديد من المشاهد في مسلسل "لعبة النسيان"، ولكن نتيجتها جاءت سلبية.





عبد الرحيم كمال: واجهت صعوبة لتجسيد شيطان مصري دمه خفيف في ونوس .. فيديو

كشف الكاتب عبد الرحيم كمال عن تفاصيل تجسيد شخصية الشيطان بمسلسل ونوس والتي قام بها الفنانين الكبير يحيي الفخراني، كما تحدث خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد عن بداياته في كتابة السيناريو، وتفاصيل اول أجر تقاضاه، وكواليس عمله مع الفنان الكبير نور الشريف.

كان عبد الرحيم كمال قد روى كواليس مسلسل القاهرة كابول المقرر عرضه بموسم رمضان القادم، وقال إن العمل اجتماعي يناقش مجموعة من القضايا السياسية، وقائم على فكرة مجموعة من الأصدقاء يعيشوا في عمارة واحدة ويتعرضون لنفس الظروف.





صدى البلد يكشف كواليس محاولات الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تؤكد أن هناك محاولات تتم للصلح بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد حوالي سته أشهر من انفصالهما .

وعلم صدى البلد أن بالفعل هناك محاولات تتم من أجل الصلح بينهم ، ولكن هذة المحاولات لم تكن الأولى حث حرصت دينا أثناء تواجدها في دبي يوم رأس السنة إلى التقرب من الهضبة مرة أخرى ولكن الهضبة رفض ذلك .

المحاولات أستمرت من جانب بعض الأصدقاء المقربين خاصة أن هناك أصدقاء مشتركين بين الهضبة ودينا ، ومن الشخصيات التي بادرت من أجل الصلح المنتج موسي عيسى ابن شقيقة المخرج طارق العريان والذي يعد أحد أصدقاء دينا المقربين للغاية وهو أيضا تجمعه صداقه بالهضبة





أحمد مجدي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن اليوم الثلاثاء ، الفنان أحمد مجدي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبالتالي خضوعه للعزل المنزلي لحين تماثله للشفاء.

وقال مجدي، في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، “شعرت بالتعب منذ أسبوع ولقيت جسمي مكسر و سخونية وقمت بإجرائء مسحة طبية لقيت إنه إيجابي”.

أضاف “مكنتش قادر أتحرك من مكاني وطاقتي كلها مفقودة وشوية مع المضاد الحيوي بقيت كويس، لكن كورونا منحتني فرصة إني أقعد في بيتي”.





بعد إصابة أحمد خالد صالح .. فريق عمل مسلسل قصر النيل يجري مسحة كورونا

علم صدى البلد أن كل العاملين بمسلسل قصر النيل الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، خضعوا لمسحة كورونا، بعد أن أصيب الفنان أحمد خالد صالح بالفيروس، وعلى الرغم من هذا لم يتوقف التصوير.

وكانت قد كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسلها الجديد والذى يحمل اسم "قصر النيل" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت دينا فى مداخلة تليفونية ببرنامج "et بالعربي" إن كل ما تردد بشأن تأجيل المسلسل إلى رمضان 2022 غير صحيح وعار تماما من الصحة حيث يجرى حاليا التصوير على قدم وساق.

وأضافت دينا: "انتهينا من تصوير 50 % من العمل والذى يعرض فى رمضان ومن المتوقع أن يستمر التصوير فى شهر رمضان ولكن لم يكن بنفس الضغط الذى تعرضنا له العام الماضي".



خاص | تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادى مهني وزوجها وتعليقها على تصدر التريند

في أول تصريحات لها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، علقت الفنانة هنادي مهنى لموقع "صدى البلد" على تصدرها تريند جوجل عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا حيث قالت : "الحمد لله على نعمة حب الناس" .

أضافت هنادي مهنى أنا الحمد لله كويسة .. أعاني من بعض الإجهاد مع شعوري ببعض الصداع والالام في الجسم ولكن حالتي مستقرة ".

اختتمت " أرجو من الجميع الدعاء لي أنا وأحمد.. أتمني ان يتم شفائنا في القريب العاجل باذن الله".

فيما قال أحمد خالد صالح " أن حالته مستقرة ولا يعاني الأ من أعراض خفيفة خاصة بالكورونا" .







