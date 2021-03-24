270 فولت.. استشاري نفسي: 3 حالات تسمح باستخدام جلسات كهرباء المخ

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسى، إن العلاج بالجلسات الكهربائية أو جلسات تنظيم الإيقاع الكهربائي بالمخ يتطلب حالات معينة إجبارية تعانى من حالات الاكتئاب أو الانتحارية التي يصعب السيطرة عليها.





وأوضح "فرويز"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسب النجاح بجلسات كهرباء المخ تقدر بـ 80%، لافتا إلى أن هناك حالات معينة لخضوع المريض والتعرض لهذه الجلسات التى تشتمل على 270 فولت ومنها الصرع، الانفصام، الاكتئاب.





ولفت إلى أن الطبيب يلجأ لخضوع المريض لجلسات كهرباء المخ لمعاناته من خفض معدل الدوبامين أو السيرتونين عن معدلاتها الطبيعية، والعودة بالوضع الطبيعى لكهرباء المخ.





وأشار إلى أن الصورة الذهنية الخاطئة المأخوذة عن جلسات كهرباء المخ تعود بدورها إلى أفلام الأبيض والأسود التى تركت صورة ذهنية مرعبة عن جلسات كهرباء المخ وهو ما يختلف تماما عن النظريات العلمية التي تشير بدورها إلى فوائدها.



