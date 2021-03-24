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ديني

أسامة الأزهري ناعيا حمدان بن راشد آل مكتوم: تقبله في الصالحين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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محمود ضاحي
تقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بخالص العزاء لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة،  والشعب الإماراتي الشقيق في وفاة الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء. 

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصالحين.

وتوفي  الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبي، عن عمر ناهز 76 عامًا وهو شقيق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي.

وقضى الشيخ حمدان ثلاثة أرباع من عمره ومسيرته وزيرًا ومسئولًا عن عدة مؤسسات في حكومات الإمارات المتعاقبة.
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