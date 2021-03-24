دولة عربية تسجل أكثر من 9000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أفاد البيان الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بمملكة الأردن ، بتسجيل (9130) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث جاءت العاصمة الاردنية عمان في مقدمة المدن الأكثر تسجيلا للإصابات بالمملكة ب 3627 إصابة.





وأوضحت الصحة الاردنية في بيانها أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي (562,857) حالة.





فيما سجلت وزارة الصحة الاردنية (104) حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6181) حالة منذ بدء الجائحة.





كما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8300) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (456,188) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (100,488) حالة.



