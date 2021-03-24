طريقة عمل الممبار العصبان .. أكلة تونسية لذيذة

يشتهر المطبخ التونسي بأصناف عديد من الطعام التى تمتلك مكملات مذاق مميز وشهى ومن بين هذه الاكلات الممبار العصبان المكون من توليفة كبيرة من المواد الغذائية فهو يحشي بالكبد وكلاوى والقلوب وارز وحمص وتوابل وغيرها العديد من الاطعمة المفيدة ذات القيمة الغذائية العالية.

نقدم لكم طريقة عمل الممبار العصبان التونسي بخطوات الشيف ماجي حبيب .

مقادير الممبار العصبان

ممبار

كبدة

كلاوي

قلوب

بقدونس مفروم

سبانخ

بصل مفروم

ثوم مفروم

نعناع جاف

كراوية بودرة

حمص شام منقوع

صلصة طماطم

هريسة

زيت

أرز

بصل

جزر

فلفل أسود حب

ملح

حبهان

طريقة عمل الممبار العصبان

* اخلطي الكبدة والكلاوي والقلوب والبقدونس والسبانخ والبصل وحمص الشام والصلصة والهريسة و الارز والنعناع والكراوية و احشي الممبار بالخلطة و اسلقيه مغلي





* ضيفي البصل و الجزر و الفلفل الاسود والملح والحبهان لماء السلق و حمريه في قليل من السمنة وقدميه ساخنا



