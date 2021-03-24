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فن

أحمد السقا ينشر البوستر الرسمي لـ نسل الأغراب.. شاهد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر الفنان أحمد السقا البوستر الرسمي لـ مسلسل نسل الأغراب عبر حسابه على إنستجرام ، وعلق عليه: "الافيش الرسمي لمسلسل نسل الاغراب. رمضان ٢٠٢١".



وسبق أن روَّج الفنان أمير كرارة، لمسلسله الرمضاني نسل الأغراب، بالبرومو الرسمي للعمل.



ونشر أمير كرارة البرومو الرسمي للمسلسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا  "واحد اتسجن خسران حبايبه والتانى راجع دافن قرايبه برومو مسلسل نسل_الأغراب رمضان_2021  حصريا على ON ".



وطرح المنتج  تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "نسل الأغراب " والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.


 

وكتب تامر مرسى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: " نسل_الاغراب ..حصريًا على اون رمضان_٢٠٢١ ان شاء الله ..سينرچي المتحدة".


 

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.
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