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أخبار البلد

رئيس الوزراء يكلف بسرعة نقل مصابي حادث قطاري سوهاج للمستشفى .. وتفعيل غرفة الأزمات

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيري النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المسشتفيات على الفور؛ لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

 وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.


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