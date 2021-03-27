جدل كبير حول حصول بورش باناميرا على جيل جديد .. صور

يتسائل الكثير من محبي علامة بورش عن مصير باناميرا منذ انطلاق السيارة بورش تايكان الكهربائية العام الماضي ، والتي بدأ إنتاج الجيل الثاني لها في 2017 مع انتهائه في عام 2024 و اقترح البعض أن بورش تايكان قد تحل محل بورش باناميرا بشكل طبيعي بعد جيلها الحالي وتسليم الراية لباناميرا .





وبالكاد كانت توجد اقتراحات أخرى تشير إلى استمرار بورش باناميرا بمحركات احتراق داخلي مع تقنية هايبرد لتحسين استهلاك البنزين و الحفاظ علي البيئة ، مع العلم أن بورش صرحت مسبقًا إن 80% من مبيعاتها ستكون كهربائية بحلول عام 2030 ؛ مما يعني أن 20% من سيارات بورش على الأقل ستكون سيارات هايبرد.





وصرح أوليفر بلوم المدير التنفيذي لبورش انه لا يرى معضلة في وجود الموديلين في مجال العلامة، حيث تستهدف كل سيارة شريحة سوقية مختلفة، كما اعتبر ان بورش باناميرا أعلى بدرجة من تايكان من حيث مستوي الفخامة .





وأوضح بلوم أن تطوير الجيل الثالث لباناميرا خيار قائم ولكن لم يوضح التفاصيل بعد وقد أشارت تقارير إلى احتمالية انطلاق الجيل الجديد لباناميرا بمولد كهربائي حصري بما يتسق مع الاستراتيجية الكهربائية للعلامة.