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سيارات

جدل كبير حول حصول بورش باناميرا على جيل جديد .. صور

السبت 27/مارس/2021 - 01:53 ص
بورش باناميرا
بورش باناميرا
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اشرف عطية
يتسائل الكثير من محبي علامة بورش عن مصير باناميرا منذ انطلاق السيارة  بورش تايكان الكهربائية العام الماضي ، والتي بدأ إنتاج الجيل الثاني لها في 2017 مع انتهائه في عام 2024 و اقترح البعض أن بورش تايكان قد تحل محل بورش باناميرا بشكل طبيعي بعد جيلها الحالي وتسليم الراية لباناميرا .

وبالكاد كانت توجد اقتراحات أخرى تشير إلى استمرار بورش باناميرا بمحركات احتراق داخلي مع تقنية هايبرد لتحسين استهلاك البنزين و الحفاظ علي البيئة ، مع العلم أن بورش صرحت مسبقًا إن 80% من مبيعاتها ستكون كهربائية بحلول عام 2030 ؛ مما يعني أن 20% من سيارات بورش على الأقل ستكون سيارات هايبرد.

وصرح  أوليفر بلوم المدير التنفيذي لبورش انه لا يرى معضلة في وجود الموديلين في مجال العلامة، حيث تستهدف كل سيارة شريحة سوقية مختلفة، كما اعتبر ان بورش باناميرا أعلى بدرجة من تايكان من حيث مستوي الفخامة .

وأوضح بلوم أن تطوير الجيل الثالث لباناميرا خيار قائم ولكن لم يوضح التفاصيل بعد  وقد أشارت تقارير إلى احتمالية انطلاق الجيل الجديد لباناميرا بمولد كهربائي حصري بما يتسق مع الاستراتيجية الكهربائية للعلامة.

وتصل سرعة بورش تايكان 2021 porsche taycan القصوى إلى 230 كم/س، كما تقطع مسافة الرُبع ميل في 13.7 ثانية يقل بمقدار 0.2 ثانية مع حزمة البطارية الأكبر , وتأتي بشاشة عرض علوية ومقاعد يُمكن ضبطها في 14 وضع، وأنظمة صوت مطورة، وشاحن بقدرة 19.2 كيلووات/س .

وتوفر بورش حزمة Performance Battery Plus، والتي ترفع قوة بورش تايكان 2021 porsche taycan إلى 469 حصان و356 نيوتن.متر من عزم الدوران مما يجعلها اقوي و اسرع من الاصدار القياسي وتشتمل المزايا القياسية جنوط تايكان Aero مقاس 19 انش .
جدل كبير حول حصول بورش باناميرا على جيل جديد .. صور
جدل كبير حول حصول بورش باناميرا على جيل جديد .. صور
جدل كبير حول حصول بورش باناميرا على جيل جديد .. صور
جدل كبير حول حصول بورش باناميرا على جيل جديد .. صور
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