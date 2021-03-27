بزيادة 70 ألف جنيه.. شروط ومستندات صرف تعويضات حادث قطاري سوهاج

"100 ألف جنيه لحالة الوفاة، ومن 20 إلى 40 ألفًا للإصابة".. اتفقت الحكومة بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي على مضاعفة أرقام تعويضات ضحايا حوادث قطاري سوهاج، مقارنة بالتي تصرف عادة في هذه الحوادث.





جاء إعلان الحكومة عن التعويضات، أمس الجمعة، بعد ساعات من حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي أسفرت عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 165 شخصًا نتيجة انقلاب عربتي أحد القطارين.





وفي هذا السياق، نستعرض آلية تعويضات ضحايا حوادث القطارات ومترو الأنفاق والمستندات المطلوبة لصرف التعويض:





مجمعة تأمين الحوادث

يصرف قطاع التأمين، تعويضات لضحايا حوادث القطارات ومترو الأنفاق من خلال مجمعة تأمين حوادث القطارات ومترو الأنفاق والتى تضم فى عضويتها 11 شركة تأمين، وتتضمن إجراءات صرف تعويضات حوادث القطارات ومترو الأنفاق.





وتضم مجمعة تأمين حوادث القطارات ومترو الأنفاق فى عضويتها كلا من شركة مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهندس للتأمين، وكذلك الدلتا للتأمين والمجموعة العربية المصرية للتأمين gig وأيضا رويال للتأمين وأليانز للتأمين – مصر ، و بيت التأمين المصرى السعودى، بجانب المصرية للتأمين التكافلى ووثاق للتأمين التكافلى وأيضا طوكيو مارين جنرال تكافل.





حالات صرف التعويضات

يتم صرف التعويضات للضحايا في 3 حالات كالآتي:

- الوفاة

- العجز الكلي الدائم

- العجز الجزئي الدائم





قيمة تعويضات الحوادث

يتم صرف 30 ألف جنيه تعويضا في حالتي الوفاة والعجز الكلي لضحايا حوادث القطارات ومترو الأنفاق، فيما يتم صرف نسبة من المبلغ في حالة العجز الجزئي الدائم وفقا للتقرير الطبي، على أن يتم صرف التعويض دون اتخاذ أي إجراء قانوني.





المستندات المطلوبة لصرف التعويضات

- شهادة الوفاة

- صورة من محضر الشرطة

- إخطار عن الحادث من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق

- تقرير طبي عن سبب الوفاة

- إعلام وراثة

- إقرار وصاية

- تقرير طبي بنوع ونسبة العجز في حالة العجز الجزئي





حالات لا يصرف فيها تعويض

- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها

- اجتياز المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد

- المرور من غير الأماكن المخصصة