الأرصاد تكشف عن مناطق سقوط الأمطار اليوم .. شاهد

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه بعد الموجة الحارة التى شاهدناها الأسبوع الماضي ، تزامنًا مع فصل الربيع جغرافيا ومناخيًا ارتفعت درجة الحرارة ، وكانت أعلى من المعدلات بـ 8 درجات تقريبًا .





وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، لذلك قمنا بالتحذير من التسرع فى تخفيف الملابس لأن الأجواء مازالت غير مستقرة .





وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أنه منذ نهاية الأسبوع الماضى وحتى الآن هناك انخفاض فى درجات الحرارة ، أقل من المعدلات بـ 3 درجات ، لافتًا إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل والصباح الباكر الطقس يكون بارد على معظم أنحاء الجمهورية .



