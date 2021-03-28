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الأرصاد تكشف عن مناطق سقوط الأمطار اليوم .. شاهد

الأحد 28/مارس/2021 - 10:20 ص
الأرصاد
الأرصاد
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان شاكر  ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه بعد الموجة الحارة التى شاهدناها الأسبوع الماضي ، تزامنًا مع فصل الربيع جغرافيا ومناخيًا ارتفعت درجة الحرارة ، وكانت أعلى من المعدلات بـ 8 درجات تقريبًا .

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، لذلك قمنا بالتحذير من التسرع فى تخفيف الملابس لأن الأجواء مازالت غير مستقرة .

وأشارت  وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أنه منذ نهاية الأسبوع الماضى وحتى الآن هناك انخفاض فى درجات الحرارة ، أقل من المعدلات بـ 3 درجات ، لافتًا إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل والصباح الباكر الطقس يكون بارد على معظم أنحاء الجمهورية .

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ،  أن الشبورة المائية موجودة فى الصباح الباكر ولكنها خفيفة جدًا ، لا تعيق حركة المرور والسفر على الطرق ، مؤكده أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية من البلاد وبعض المناطق محافظات الوجه البحرى ولكنها خفيفة .
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