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أخبار العالم

بلينكن: معارضة أمريكا لخط أنابيب نورد ستريم أمر لا لبس فيه.. والعقوبات احتمال حقيقي

الأحد 28/مارس/2021 - 08:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مقابلة أذيعت يوم الأحد، إن الأمر متروك في النهاية لمن يبنون خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" سواء أكملوه على الرغم من معارضة واشنطن أم لا.

وبحسب "رويترز"، قال بلينكين إنه أبلغ نظيره الألماني هايكو ماس أن العقوبات الأمريكية ضد خط الأنابيب من روسيا إلى ألمانيا هي احتمال حقيقي وأنه "لا يوجد غموض" في المعارضة الأمريكية لبناءه.

وأشارت الوكالة إلى أنه بسبب أن خط الأنابيب سيمتد من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، متجاوزًا أوكرانيا، يجادل النقاد بأنه سيحرم كييف من عائدات النقل المربحة وربما يقوض الجهود الأوكرانية لمواجهة ما اسموه بالعدوان الروسي.

يقول الكرملين إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار بقيادة شركة الطاقة الروسية الحكومية جازبروم هو مشروع تجاري، لكن العديد من الإدارات الأمريكية عارضت المشروع.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي شيء يمكن للولايات المتحدة القيام به لوقف خط الأنابيب ، قال بلينكين لشبكة "سي إن إن" في مقابلة أذيعت يوم الأحد:"حسنًا، في النهاية يعود الأمر إلى أولئك الذين يحاولون بناء خط الأنابيب وإكماله. أردنا فقط التأكد من أن ... معارضتنا لخط الأنابيب كانت مفهومة جيدًا".
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