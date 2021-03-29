آخرها إعلانات لشركة شهيرة.. احذر رسائل الهاكرز تخترق حسابات واتسآب

فوجئ مستخدمو تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم، WhatsApp واتسآب، بآلاف الرسائل التى اجتاحت التطبيق والتى تحتوى على روابط لإعلانات لشركة شهيرة متضمنة عددا من العروض.





وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن الرسائل على واتسآب كانت عبارة عن روابط تحتوى على تخفضيات على بعض الهواتف منها هاتف Huawei Mate 40 Pro 5G من شركة هواوى، وعند الضغط على أحد الرسائل غالبا ما يقع المستخدم فى فخ، ويتم اختراقه أو معرفة جميع بياناته الشخصية.









ولمحاولة جذب المزيد من الأشخاص لملء الاستبيان، يمكن رؤية مؤقت على الصفحة الزائفة التي توضح المدة التي يتعين على مستخدمي واتسآب المطالبة بالعرض المزعوم، وبعد إدخال البيانات الشخصية ، يتم توجيه مستخدمي واتسآب على الويب.





ولكن هذا كله جزء من عملية احتيال معقدة لمحاولة حمل الأشخاص على تسليم التفاصيل الشخصية، حيث لا تقيم أمازون احتفالات الذكرى الثلاثين في الوقت الحالي ، وفي الواقع لم يتجاوز عملاق البيع بالتجزئة عتبة الثلاثة عقود حتى الآن.





وظهرت فى الآونة الأخيرة عدة رسائل على هذا الشكل منها :

إعلانات لقاح كورونا

أطلق عدد من الخبراء عدة تحذيرات لمستخدمي واتساب حول العالم، من رسالة خادعة متداولة قد تم تصميمها لخدع الأشخاص الراغبين في الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، مما جعلها تتسبب في فوضى كبيرة بين المستخدمين الذين خسروا أموالهم في عملية احتيال جديدة.





التشجيع على تثبيت تطبيقات معينة

وحذر خبراء الأمن الالكتروني مستخدمي هواتف أندرويد، من رسالة خطيرة متداولة على واتساب ، تستغل ثغرة أمنية بنظام التشغيل تسمح بتثبيت البرامج الضارة سرا على الهاتف إلى جانب استهداف أجهزة أصدقاء الضحية أيضًا عبر واتساب.





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