بصحبة عمرو دياب.. مايا دياب تظهر بجمبسوت ملفت للأنظار

نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة بصحبة الفنان عمرو دياب، عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت مايا دياب بلوك جرئ، مرتدية جامبسوت جلد باللون البني، مع شنطة وحذاء بكعب عالي باللون البني، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها.

بينما اعتمد عمرو دياب علي تيشيرت باللون الرمادي، وجاكيت باللون الأسود.

وعلقت مايا دياب علي الصورة كاتبة: "صورة الحب كله".

يذكر أن أحدث أعمال مايا دياب مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين.

منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.