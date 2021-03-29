خاص| بشهادة بحار هندي.. تفاصيل بطولة سابقة لسفينة تابعة لشركة إيفر جرين التايوانية

نجحت القوات المصرية في تحريك السفينة الجانحة في قناة السويس «إيفر جيفن» التابعة لشركة «إيفر جرين» التايوانية، بعدما لاقت اهتماما عالميا منذ بداية الأزمة قبل أيام، ولكن برغم ذلك فإن للشركة التايوانية تاريخ طويل مع الأزمات المشابهة والبطولات، ومنها تعطيل إحدى الرحلات البحرية لسفينة تابعة للشركة نفسها من اجل إنقاذ 30 شخصا من الموت بينما كانوا عالقين في المياه.









تواصل «صدى البلد» مع البحار الهندي «براجاش باراساد» والذي أوضح أنه عمل في مجال الملاحة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ومنذ 4 سنوات قرر الالتحاق للعمل بشركة «إيفر جرين» ولكن لم يحالفه الحظ للقبول والعمل بها، ويقول: "قدمت سيرتي الذاتية وأوراقي عبر الإنترنت ولكن لم يتواصل معي أي منهم، وخلال هذه الفترة قدمت الشركة بطولة غير مسبوقة من خلال إحدى سفنها».









وعن تفاصيل هذا الموقف السابق، يوضح براجاش أنه كانت سفينة «إيفر دياديم» التابعة لشركة «إيفرجرين» على وشك التعرض لمحاولة اختطاف بعد توقف السفينة عن قصد والتي تعمل في منطقة الشرق الأقصى وأفريقيا وكيلونج وسنغافورة وديربان، بسعة 4211 حاوية.









وبحسب بيان رسمي نشرته الشركة في وقت سابق عبر حسابها الرسمي، أثناء الرحلة من سنغافورة إلى ديربان، وجد طاقم "دياديم" سفينة صيد تحترق قبالة سواحل مدغشقر في المحيط الهندي، ولاحظوا ان البحارة المنكوبين يغادرون في قاربي نجاة منهما قارب صيد يرفع علم تايوانيا.









قام القبطان تاي على الفور بالتواصل مع جهاز تنسيق الإنقاذ البحري في جنوب أفريقيا، وعلى الفور أمر طاقمه بالوقوف في حالة تأهب لإجراء عملية الإنقاذ، ونجح في إنقاذ 30 شخصا من الموت، خاصة أن هذه المنطقة الواقعة قبالة الساحل الأفريقي تشتهر بانتشار القرصنة التي شكلت حينها تهديدًا خطيرًا لطاقم سفينة الشركة التايوانية.









وتعددت الجنسيات التي قام بإنقاذها ومنهم 3 من تايوان و 7 من الفلبين و 4 من فيتنام، و 16 إندونيسيا، وظلوا على متن السفينة حتى وصلت إلى ديربان وتلقوا الرعاية اللازمة.









وباختلاف أسماء السفن إلا أن «إيفر جرين» هو الاسم التجاري الموحد لشركات الشحن الأربع للمجموعة، وهي تابعة لتايوان باعتبارها الوكيل الحصري للشركة، وتغطي السفن عدة خدمات أساسية مثل عمليات البيع والتسويق مثل فحص البضائع وجمع معلومات السوق وإنتاج مستندات الشحن.









الشركة العالمية الرائدة في مجال نقل الحاويات، تقدم أيضا خدمات شحن الخطوط مع الملاحة المنتظمة في جميع أنحاء العالم وتخضع أيضا للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات، وتتبع الشركة مبدأ ثابتا وهو حماية البيئة، حيث تطبق شعار "نظيف وأخضر"، وبحسب الموقع الرسمي: "تسعى لاستخدام الأساليب الصديقة للبيئة الممكنة في توفير خدمة النقل البحري المستدامة".