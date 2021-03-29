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رياضة

فرمان البدري .. استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر لمواجهة جزر القمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:47 م
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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عمرو الحلوانى

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.


ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -علي جبر  - محمود  حمدي "الونش"- عمر جابر  - عبدالله جمعه -عمرو السولية - محمد النني  - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف.


ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد  - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .


وقرر البدري استبعاد كلا من محمد بسام وعامر عامر و ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر التى ستخوض مباراة اليوم لأسباب فنية.

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