خالد الجندي: إرادة الله فوق كل شئ والإنجازات العلمية لا تمنع قضاءه.. فيديو

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أن أمريكا أقوى دولة فى العالم برغم ما تملكه من علم وتكنولوجيا إلا أنها تقف عاجزة أمام الأعاصير، مشيرًا إلى أنه تجد رئيس أمريكا بكل عظمة يقول لشعبه اجروا، كله يستخبى، فكل الحوادث الطبيعة التى تحدث تزيد إيماننا بالله عز وجل".





وكان في بداية حلقة اليوم، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن نجاح تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، يعتبر فرج من الله، ثم مجهود الأبطال والتكنولوجيا المتقدمة التى عالجت الموقف.



