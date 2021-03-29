أداء ولا أروع .. منتخب مصر يضرب جزر القمر بهدفين فى 3 دقائق

أحرز محمد الننى نجم وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم هدف التقدم فى شباك جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما الآن باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية .



جاء هدف الننى من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 15 ثم أضاف محمد شريف هدف منتخب مصر الثانى فى الدقيقة 18 .



ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد الشناوي .



خط الدفاع : علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعة .



خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" .



خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف .

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .



وقرر البدري استبعاد كلا من محمد بسام وعامر عامر و ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر التى تخوض مباراة اليوم لأسباب فنية .







