فتح باب الترشح للعمل بلجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشيح للعمل كرئيس ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2021
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم إغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقدم الترشح لوظيفة رئيس وكيل نظام مراقبة بيمتحن في الثانوية العامة 2021 يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم إغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقدم للترشح لوظيفة رئيس و وكيل لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2021 يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021
وعلى المرشح أن يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وطبع استمارة الترشح ، والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، وملء البيانات و اعتمادها من جهة العمل ، مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوي وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ، و مقترح التطوير ، و يقدم المرشح جميع المستندات المذكورة إلى الادارة العامة للامتحانات
وتشكل لجنة برئاسة نائب وزير التربية والتعليم ونائب رئيس عام الامتحانات ، وبعضوية كل من : مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ، و رئيس الادارة المركزية للأمن ، و مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ، ومنثلًا عن الجهات الرقابية ، وممثلا عن الأمن الوطني ، وعضو منسق يتم اختياره المعرفة رئيس اللجنة
وتقوم هذه اللجنة بتحديد موعد لعقد مقابلات المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح ويتم اختيار المرشحين بالموعد المحدد للمقابلات
وقالت وزارة التربية والتعليم انه سيتم إرسال بيانات المرشحين الذين سيطبق عليهم الاختيار إلى الجهات الأمنية والرقابية موضح امامكم منهم العمل المكلف به بالإضافة إلى وضع مرشح احتياطي لكل قطاع
وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة ظهور أي ظروف تحول دون اشتراك أي من السادة الذين تم اختيارهم للعمل ، ويقوم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بتكليف أحد المرشحين ممن تم مقابلةتهم وتمت الموافقة الامنية عليهم
وحددت وزارة التربية والتعليم الضوابط الخاصة بالتقديم ، مؤكدة أن هناك موانع عامة تحول دون التقدم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 تتمثل في :
الحرمان من أعمال الامتحانات ، او توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا مالم يتم محو هذا الجزاء عدا الإنذار والخصم من الأجر خمسة أيام ، أو الإحالة للمحاكمة التأديبية او الجنائية، أو أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، أوأن يكون المتقدم من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام، أو أن يكون لديه أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية
وأعلنت وزارة التربية والتعليم شروط خاصة بشأن من يندب او يكلف بالعمل كرئيس للجنة النظام والمراقبة او وكيل ورئيس لجنة إدارة او وكيل أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث يشترط :
- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
- وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا الدرجة الوظيفية الأولى او مايعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أ على الاقل
- ويشترط الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2019 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين
- يشترط ان يكون لدى المتقدم خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الادارة مثل رئيس قسم (حجرة) أو وكيل القسم (الحجرة)
- يشترط توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل
- يشترط ألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام ، وألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها
وبالنسبة لمن يندب او يكلف بالعمل كرئيس او وكيل لجنة إدارة في امتحانات الثانوية العامة 2021، فيشترط ألا يكون من العاملين في التوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها ، وإلا يكون لديها أقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين باللجنة المرشح لها