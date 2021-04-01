فتح باب الترشح للعمل بلجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب الترشيح للعمل كرئيس ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة ‏2021

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم إغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقدم الترشح لوظيفة رئيس وكيل نظام مراقبة بيمتحن في الثانوية العامة 2021 يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021





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‏وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم إغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتقدم للترشح لوظيفة رئيس و وكيل لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2021 يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021‏





وعلى المرشح أن يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وطبع استمارة الترشح ، والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، وملء البيانات و اعتمادها من جهة العمل ، مع إرفاق بيان حالة وظيفية يدوي وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ، و مقترح التطوير ، و يقدم المرشح جميع المستندات المذكورة إلى الادارة العامة للامتحانات





‏وتشكل لجنة برئاسة نائب وزير التربية والتعليم ونائب رئيس عام الامتحانات ، وبعضوية كل من : مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ، و رئيس الادارة المركزية للأمن ، و مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ، ومنثلًا عن الجهات الرقابية ، وممثلا عن الأمن الوطني ، وعضو منسق يتم اختياره المعرفة رئيس اللجنة





‏وتقوم هذه اللجنة بتحديد موعد لعقد مقابلات المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح ويتم اختيار المرشحين بالموعد المحدد للمقابلات





‏وقالت وزارة التربية والتعليم انه سيتم إرسال بيانات المرشحين الذين سيطبق عليهم الاختيار إلى الجهات الأمنية والرقابية موضح امامكم منهم العمل المكلف به بالإضافة إلى وضع مرشح احتياطي لكل قطاع





‏وشددت وزارة التربية والتعليم ‏على أنه في حالة ظهور أي ظروف تحول دون اشتراك أي من السادة الذين تم اختيارهم للعمل ، ويقوم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بتكليف أحد المرشحين ممن تم مقابلةتهم وتمت الموافقة الامنية عليهم





‏وحددت وزارة التربية والتعليم الضوابط الخاصة بالتقديم ، مؤكدة أن هناك موانع عامة تحول دون التقدم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 تتمثل في :





الحرمان من أعمال الامتحانات ، ‏او توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا مالم يتم محو هذا الجزاء ‏عدا الإنذار والخصم من الأجر خمسة أيام ، ‏أو الإحالة للمحاكمة التأديبية او الجنائية، ‏أو أن يكون المتقدم من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، ‏أوأن يكون المتقدم من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام، ‏أو أن يكون لديه أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية





‏وأعلنت وزارة التربية والتعليم شروط خاصة بشأن من يندب او يكلف بالعمل كرئيس للجنة النظام والمراقبة او وكيل ورئيس لجنة إدارة او وكيل أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، ‏حيث يشترط :

- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة





- ‏وأن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيل اللجنة شاغلا الدرجة الوظيفية الأولى او مايعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أ على الاقل





- ‏ويشترط الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2019 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين





- ‏يشترط ان يكون لدى المتقدم خبرة في أعمال الامتحانات ‏لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافية داخل لجنة الادارة مثل رئيس قسم (حجرة) أو وكيل القسم (الحجرة)





- ‏يشترط توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل





- ‏يشترط ألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام ، وألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها





‏وبالنسبة لمن ‏يندب او يكلف بالعمل كرئيس او وكيل لجنة إدارة ‏في امتحانات الثانوية العامة 2021، ‏فيشترط ألا يكون من العاملين في التوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوية العامة التابعة للجنة ‏المرشح لها ، وإلا يكون لديها أقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين باللجنة المرشح لها