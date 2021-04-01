مستشفيات عين شمس: نفذنا مجمع النفايات الطبية الخطرة.. ومحارق صديقة للبيئة

قالت الدكتورة ساميه عبده ، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، انه تم الانتهاء من مجمع النفايات الطبية الخطرة، منوها أن حجمها في اليوم الواحد تصل الي ٦ طن يوميا.
وأكدت سامية خلال القاء كلمتها بحفل اقتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس، ان الفترة الحالية، خاصة في ظهور فيروس كورونا أدي إلي زيادة حجم النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن المستشفيات عامة خلال الأزمة.
وأشارت إلى أنها تعاقدت مع شركة متخصصة لإنشاء محارق للنفايات الخطرة، مؤكده أنها تمت وفقا للتعليمات الصحية السليمة، مشيرة إلي أن المحارق صديقة للبيئة و هي احدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في التعامل مع النفايات الطبية.
وانطلق منذ قليل حفل افتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس ، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام عكاشه، رئيس البنك الأهلي، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عمر ، عميد كلية الطب، و الدكتور علي الامور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتور سامية عبده، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.
و ياتي ذلك ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .
و تشمل الافتتاحات، تدشين عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفيات الدمرداش وعين شمس التخصصي بالعباسية، منها افتتاح جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي، بتكلفة اجمالية قدرها ١٣٠ مليون جنيه ، منهم ١٢٠ مليون جنيه من البنك الأهلي المصري ، و ١٠ مليون جنيه من جمعية نهضة كلية الطب عين شمس ، وافتتاح قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة ١٦ مليون جنيه .
كما أنه سيتم افتتاح مجمع النفايات الطبية وذلك بتكلفة حوالي ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه، وافتتاح الجراچ متعدد الطوابق، وكذلك تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة تبلغ نحو ٢٤٠ مليون جنيه، بالاضافة إلي افتتاح جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي، و يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.
كما أنه سيتم افتتاح حدة الأشعة بمستشفى عين شمي التخصصي، و جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكلفة حوالي ٣٦ مليون جنيه و كذلك وحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ مليون جنيه.