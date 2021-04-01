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تعليم

مستشفيات عين شمس: نفذنا مجمع النفايات الطبية الخطرة.. ومحارق صديقة للبيئة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:17 ص
صدى البلد
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حسام الفقى
قالت الدكتورة ساميه عبده  ، نائب مدير  مستشفيات جامعة عين شمس، انه تم الانتهاء من مجمع النفايات الطبية الخطرة، منوها أن حجمها في اليوم الواحد  تصل الي  ٦ طن  يوميا.

وأكدت سامية خلال القاء كلمتها بحفل اقتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس، ان الفترة الحالية، خاصة في ظهور فيروس كورونا أدي  إلي زيادة حجم النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن المستشفيات  عامة خلال الأزمة.

وأشارت  إلى أنها تعاقدت مع شركة متخصصة  لإنشاء  محارق للنفايات الخطرة، مؤكده أنها تمت  وفقا للتعليمات  الصحية السليمة، مشيرة إلي أن المحارق  صديقة للبيئة  و هي احدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في التعامل مع النفايات الطبية.



وانطلق منذ قليل حفل افتتاح عدد من المنشآت الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس ، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام عكاشه، رئيس البنك الأهلي،  و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و الدكتور عبدالفتاح سعود،  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور أشرف عمر ، عميد كلية الطب، و الدكتور علي الامور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتور سامية عبده،  نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

و ياتي ذلك ،  تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .

و تشمل الافتتاحات، تدشين عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفيات الدمرداش وعين شمس التخصصي بالعباسية،  منها افتتاح جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي، بتكلفة اجمالية قدرها ١٣٠ مليون جنيه ، منهم ١٢٠ مليون جنيه من البنك الأهلي المصري ، و ١٠ مليون جنيه من جمعية نهضة كلية الطب عين شمس ، وافتتاح  قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة  ١٦ مليون جنيه .

كما أنه سيتم افتتاح مجمع النفايات الطبية وذلك  بتكلفة حوالي ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه، وافتتاح الجراچ متعدد الطوابق، وكذلك تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة تبلغ نحو ٢٤٠ مليون جنيه، بالاضافة إلي افتتاح  جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي، و يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.

كما أنه سيتم افتتاح حدة الأشعة  بمستشفى عين شمي التخصصي، و جناح الرنين المغناطيسي الجديد  بتكلفة حوالي ٣٦ مليون جنيه و كذلك وحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ مليون جنيه.
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